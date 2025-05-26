綿密更生保護網　更保強化與各地檢署聯繫網路　共案共好共精進

▲臺灣更生保護會總會董事長張斗輝（中），率隊拜訪台中地檢署、更保台中分會。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為了強化更生保護效果，編織綿密的更生保護網，臺灣更生保護會總會今年起規劃更生保護業務輔導計畫，陸續前往各地分會進行「業務關懷」，並拜訪各地檢署，說明溫暖有感的更生保護政策，期許觀護與更生保護有更緊密的連結，為更生人提供即時且有效的協助，促進其順利復歸社會。

四月間由更保總會董事長張斗輝、顧問黃冠運、執行長柯嘉惠等率隊，前往高雄、橋頭、屏東、臺中、彰化、雲林、嘉義、澎湖等八個分會進行業務關懷，由分會就目前更生保護業務執行情況、與網絡單位聯繫與資源連結、特殊個案服務案例、特色業務等進行業務簡報。

其中，高雄分會提出與監所合作辦理愛不漏接之多樣化小團體課程，與創業貸款個案合作形成網絡服務，未來也考慮發展創業貸款諮詢團，讓更多更生人得以學習交流。另外橋頭分會以更生人社會回饋種子培訓支持團體服務為特色，由成功更生個案影響更生人，攜手迎向陽光。

屏東分會的安置處所收容量為全國之最，去年辦理便當製作技能訓練班，今年辦理中餐檢定技能訓練，漸進式陪伴學員職涯起步、生命重建。至於臺中分會辦理更生美展已邁進第28年，提供更生人展現自己的舞台，讓更生人從社會的角落重新被看見。彰化分會與地檢署觀護人室緊密結合，每月科室會議共同討論個案議題，善用如是計畫協助個案復歸社會。

▲臺灣更生保護會屏東分會的安置處所收容量為全國之最。（圖／臺灣更生保護會提供）

雲林分會轄區以農為生，輔導更生人務農，成功開啟新人生。嘉義分會辦理藝起甦筆邁入第7年，運用創作的力量促使受刑人、更生人療癒自我，今年首次擴大全國辦理。澎湖分會認輔個案家境貧困，運用在地資源協助個案努力向學、翻轉人生。

在各地進行綜合座談時，分會均提出執行業務所面臨之困境，更保總會與其共同討論解決之道，或分享其他分會執行方式予以回饋；另外也提醒分會業務上須留意之事項、可運用之專案計畫，期望分會於司法保護評鑑時能大幅進步，展現協助更生人復歸社會之佳績。

▼臺灣更生保護會總會拜訪高雄地檢署。（圖／臺灣更生保護會提供）