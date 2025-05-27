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1歲嬰全身咬痕、瘀青！　巴西19歲生父「懷疑非親生」虐待致死

▲▼嬰兒,塗抹嬰兒油。（示意圖／VCG）

▲巴西一名年僅1歲的女嬰遭親生父親虐打、咬傷致死。（示意圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

巴西近日驚傳駭人命案，一名年僅1歲的女嬰遭親生父親虐打、咬傷致死，母親挺著9個月孕肚返家時，赫見女兒滿身傷痕、已無生命跡象。涉案的19歲生父事後雖一度逃逸，仍最終自首並遭警方以「女性殺害罪」（femicide）起訴，最高可判處40年徒刑。

根據《鏡報》報導，這起悲劇發生在巴西東南部的卡里亞西卡（Cariacica），案發當時，年僅1歲的瑪雅（Maya Simor Pereira）和19歲父親巴塞洛斯（Thiago Colodoni Barcelos）單獨待在家中，

同樣年僅19歲的母親外出後返家，卻發現女兒已無生命跡象。當地救護人員趕抵現場時，發現瑪雅全身多處咬痕，四肢與眼周均有嚴重瘀傷，當場宣告不治。

警方指出，瑪雅的母親目前懷有巴塞洛斯的第二個孩子。她向調查人員表示，巴塞洛斯從女兒出生以來就懷疑非其親生骨肉，甚至多次對孩子施暴，家中早已暗藏危機。

瑪雅的母親接受警方詢問後，目前尚未遭到起訴。當局已將瑪雅的遺體送交法醫解剖，釐清確切死因，巴塞洛斯則被收押在維亞納（Viana）拘留中心，等待司法審理。

巴塞洛斯已被依「女性殺害罪」起訴，這在巴西被視為比一般謀殺更嚴重的罪行，最高可判處40年徒刑。

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