快訊／8級強風來了　今「雨最多」地區曝

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署預報員林定宜表示，今日午後東北部、中南部山區有較大雨勢發生機率；周三午後鋒面接近，越晚雨勢越強；周四鋒面通過，天氣最不穩定，西半部有大雨或局部豪雨機率。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至晚上，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

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林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天白天東北季風減弱，氣溫回升，東半部、恆春半島及大台北東側有局部短暫陣雨，午後南部和其他山區會下點雨，東北部、中南部山區有較大雨勢機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，周三午後鋒面接近，西半部轉為有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部山區並有局部大雨機率，越晚雨勢越強。

林定宜提醒，周四鋒面通過，天氣最不穩定，西半部、東北部、東部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，西半部有大雨或局部豪雨機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；東北季風增強，各地氣溫逐漸下降。

林定宜提到，周五鋒面移到巴士海峽，南部、東部、東南部、中部山區有陣雨或雷雨，其他地區雨勢可望趨緩一些；周六到下周一水氣相對較少，東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。