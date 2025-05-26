　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

恐破紀錄！中國南方將迎今年以來「最強炸雨」　專家：像秋天

▲。（示意圖，河南大暴雨／CFP）

▲中國中央氣象台預計，南方將出現雷暴雨。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台26日發布消息指出，27日至29日，南方地區將出現降雨過程，貴州、江南、華南等地，有大到暴雨；江南南部、華南北部等地的有大暴雨。此次降雨將會是今年以來，最強降雨過程，並與前期強降雨區高度疊加，暴雨災害風險高。

據《紅星新聞》報導，消息指出，27日，暴雨區主要在貴州、廣西、湖南；28日，降雨最強，暴雨區向東擴展至江西、福建、廣東等地；29日，降雨帶迅速南壓移出華南。自5月以來，南方較強降雨過程頻繁，13日以來江南、華南及貴州等地已連續出現三次較強降雨過程。

▲。（示意圖／CFP）

▲專家提醒，恐有局部地區出現洪災。（示意圖／CFP）

氣象專家指出，這次南方強降雨過程，將為今年以來最強降雨過程，廣東北部個別站點日降水量有可能接近，或突破5月歷史極值，多地恐受雷暴雨轟炸。

專家還表示，在頻繁降雨影響下，西南、華南等地不少地方，氣溫較常年同期明顯偏低，「整體氣溫天氣，有種像是秋天的錯覺。」

消息指出，反之，北部本週晴熱持續，東北、華北、黃淮等地最高氣溫超30℃的區域明顯增加；週二到週四，東北多地最高氣溫將攀升到30℃以上，刷新今年以來的新高。

當地不少南方居民表示，這週將是端午假期，十分擔心雷暴雨天氣會影響出遊計畫。氣象台也提醒，雲南中部和西部等地的部分地區，發生地質災害的氣象風險較高（黃色預警），需注意做好地質災害防禦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張天霖突退便當店股東　2年沒拍戲「當上班族」
快訊／14童遭施暴！私托中心重罰100萬　勒令停辦
阿北被法院認證死亡　家人接一通電話「復活」了
62歲阿北突逆向！連撞7車「行人也遭殃」
蘿拉翻版！吳怡霈經紀人惡行曝　多人受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

補繳「除籍證明」6月底到期！　移民署官網可查是否曾經辦妥

王英津倡增加銜接性條款　打通大陸「反分裂法」與刑法

恐破紀錄！中國南方將迎今年以來「最強炸雨」　專家：像秋天

人民幣兌美元升破7.17！　創下逾半年新高

周志懷：「兩國論」在台習以為常　但台獨無害論「會害死台灣」

讓中央扮黑臉？　邱垂正曝有地方不想去海峽論壇

王楚欽首拿「三大賽單打冠軍」　他坦言：才懂馬龍、樊振東多不易

暗示與國台辦有溝通管道？　邱垂正：會提供必要資訊給對岸

小紅書受台灣年輕人喜歡　陸學者：治理台灣會比香港還容易

陸生台北街頭嗨舉五星旗嗆「來驅離」　邱垂正：下次申請入境會嚴審

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

補繳「除籍證明」6月底到期！　移民署官網可查是否曾經辦妥

王英津倡增加銜接性條款　打通大陸「反分裂法」與刑法

恐破紀錄！中國南方將迎今年以來「最強炸雨」　專家：像秋天

人民幣兌美元升破7.17！　創下逾半年新高

周志懷：「兩國論」在台習以為常　但台獨無害論「會害死台灣」

讓中央扮黑臉？　邱垂正曝有地方不想去海峽論壇

王楚欽首拿「三大賽單打冠軍」　他坦言：才懂馬龍、樊振東多不易

暗示與國台辦有溝通管道？　邱垂正：會提供必要資訊給對岸

小紅書受台灣年輕人喜歡　陸學者：治理台灣會比香港還容易

陸生台北街頭嗨舉五星旗嗆「來驅離」　邱垂正：下次申請入境會嚴審

快訊／南港某汽車保養廠「油氣引燃」！　3員工受傷送醫

哈雷「台灣首座最新概念店」開幕　3輛改裝展車超吸睛！

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」：別出遠門

白袍披身使命起航　嘉藥舉行藥師授袍典禮感動滿滿

「沉迷A片」集體擺爛？　亞馬遜部落提告《紐時》求償近54億

搶市價40萬金項鍊變現！27歲男花剩20多萬　睡大覺被警逮捕　

快訊／史上最重！豐原私托中心虐童遭重罰100萬　8/1起勒令停辦

張天霖突退便當店股東…洪小鈴露面緩頰！　2年沒拍戲「當上班族」

不斷更新／人氣華語BL劇男神「加碼獎品激增45項」！限量親簽照二重抽

張奕知道投球問題　富邦教練團安排轉回中繼角色

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

大陸熱門新聞

陸女近拍梅花鹿產後畫面　下秒遭暴踩狂尖叫影片曝光

25歲正妹賣「小狗花束」月入12萬

小紅書受台灣年輕人喜歡 陸學者：治理台灣會比香港還容易

陸生台北街頭嗨舉五星旗嗆「來驅離」　邱垂正：下次申請入境會嚴審

伴郎搶捧花求婚「跪錯女友」！當事人苦笑：天塌了

為殲-10、殲-16打前鋒　央視罕見披露「彩虹-7」無人機空戰

周志懷：「兩國論」在台習以為常　但台獨無害論「會害死台灣」

暗示與國台辦有溝通管道？　邱垂正：會提供必要資訊給對岸

王楚欽首拿三大賽男單冠軍…坦言：才懂龍哥多不易

中國隊敗給「柚香林萌」陸媒批：50年來最差成績

讓中央扮黑臉？　邱垂正曝有地方不想去海峽論壇

王楚欽擊敗林昀儒　他坦言：其實很膠著

一天吃超過2次外送　陸男竟血管斑塊需「終身吃藥」

間諜在身邊？　陸國安部：戀人、偵探都可能是間諜

更多熱門

相關新聞

快訊／好涼冷！　今早跌到15℃

快訊／好涼冷！　今早跌到15℃

東北季風加上降雨，好涼冷！中央氣象署觀測，今天全台最低溫出現在早上7時多，是新北市石門的15度；而台北氣象站8時也掉到17.6度，且持續下降中。

連假前變天！　「鋒面掃全台」雨最大時間曝

連假前變天！　「鋒面掃全台」雨最大時間曝

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

連假前變天！　下波「鋒面掃全台」雨最大時間曝

連假前變天！　下波「鋒面掃全台」雨最大時間曝

關鍵字：

暴雨南方氣象預警中國中央氣象台

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面