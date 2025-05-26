恐破紀錄！中國南方將迎今年以來「最強炸雨」　專家：像秋天

▲中國中央氣象台預計，南方將出現雷暴雨。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台26日發布消息指出，27日至29日，南方地區將出現降雨過程，貴州、江南、華南等地，有大到暴雨；江南南部、華南北部等地的有大暴雨。此次降雨將會是今年以來，最強降雨過程，並與前期強降雨區高度疊加，暴雨災害風險高。

據《紅星新聞》報導，消息指出，27日，暴雨區主要在貴州、廣西、湖南；28日，降雨最強，暴雨區向東擴展至江西、福建、廣東等地；29日，降雨帶迅速南壓移出華南。自5月以來，南方較強降雨過程頻繁，13日以來江南、華南及貴州等地已連續出現三次較強降雨過程。

▲專家提醒，恐有局部地區出現洪災。（示意圖／CFP）

氣象專家指出，這次南方強降雨過程，將為今年以來最強降雨過程，廣東北部個別站點日降水量有可能接近，或突破5月歷史極值，多地恐受雷暴雨轟炸。

專家還表示，在頻繁降雨影響下，西南、華南等地不少地方，氣溫較常年同期明顯偏低，「整體氣溫天氣，有種像是秋天的錯覺。」

消息指出，反之，北部本週晴熱持續，東北、華北、黃淮等地最高氣溫超30℃的區域明顯增加；週二到週四，東北多地最高氣溫將攀升到30℃以上，刷新今年以來的新高。

當地不少南方居民表示，這週將是端午假期，十分擔心雷暴雨天氣會影響出遊計畫。氣象台也提醒，雲南中部和西部等地的部分地區，發生地質災害的氣象風險較高（黃色預警），需注意做好地質災害防禦。