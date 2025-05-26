粽葉、蛋殼、艾草是廚餘還是垃圾？　亂丟最高罰6000

▲粽葉屬於廚餘還是一般垃圾？環保局解答了。（圖／攝自Pixabay）

記者張鈜閔／綜合報導

端午節將至！家家戶戶飄粽香，但大快朵頤之後的粽葉及粽繩應該要廚餘回收還是當一般垃圾直接丟棄呢？各地環保局解答了！

新北市環保局就在臉書專頁「新北i環保」發文提醒，「#粽葉及粽繩都是一般垃圾唷」，彰化縣環保局也發新聞稿指出，肉粽的粽葉、粽繩「屬於一般垃圾」，不可丟廚餘桶，至於吃剩的肉粽則為廚餘，水果皮、果核也屬於廚餘，提醒大家歡慶佳節時也要珍惜食物，落實「吃多少，煮多少」、「吃多少，點多少」的原則，避免浪費。

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金門縣政府則在臉書分享圖文，解釋粽葉屬於「長纖維植物」，進入廚餘處理程序時可能造成「設備的損壞」，因此粽葉及粽繩應當一般垃圾處理，其他常見的長纖維植物，例如甘蔗皮、鳳梨頭、榴槤、椰子殼和竹筍殼，以及牡蠣殼、貝殼等硬殼類 ，若丟入廚餘桶也皆會損壞設備；至於端午節立蛋活動後的蛋殼、以及掛在門口的艾草都可以作為堆肥廚餘。

根據《廢棄物清理法》第12條規定一般廢棄物回收、清除、處理之運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，應符合中央主管機關之規定。如違反第規定，處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。



