台灣一年3萬人腦中風...12歲到90歲都有　醫師：預防從飲食做起

▲醫師王新民指出，台灣每年新增的中風患者近三萬人，若再加上二次、三次中風，患者數超過六萬人。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者游瓊華／台中報導

根據衛生署的統計，國人每五人中就有一人死於心臟血管與腦血管相關疾病，且罹患心血管相關疾病的人口還在不斷的增加中。台灣中風健康照護協會理事長王新民醫師已診治過近萬名腦中風患者，他透露，腦中風患者患者年齡「從12歲到90歲」都有，比起台灣十大死因第一名的癌症，腦中風對家庭的影響更巨大。

王新民指出，台灣每年新增的中風患者近三萬人，若再加上二次、三次中風，患者數超過六萬人，這也代表著十幾萬個家庭正在受到中風的摧殘。

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▲醫師王新民建議，預防中風就從日常飲食及生活習慣的改善做起，保持少油、少糖、少鹽的健康飲食方式。（圖／記者游瓊華攝）

王新民建議，預防中風就從日常飲食及生活習慣的改善做起，保持少油、少糖、少鹽的健康飲食方式，控制體重、適當運動、定期健康檢查、避免煙酒、減少壓力、勿過度勞累等，都可預防心血管疾病及腦中風的發生，尤其是高血壓、高血糖、高血脂的三高患者或有家族病史高危險群，更應提前預防避免中風的發生，

王新民也提醒，不少腦中風患者覺得症狀有所改善後就不再持續治療或復健，甚至又恢復了原本不健康的生活模式，結果導致了二次、三次中風，相當令人遺憾。此外，當中風不幸發生時，越早治療可獲得恢復與改善的空間越大，且中風治療無黃金期的限制，最重要的是找到有經驗的醫師，根據患者的狀況量身定制治療及復健的方式，學界也證明，有效的複合式中風治療可突破治療黃金期的限制。