南投醫院提供動脈取栓治療　8旬嬤腦中風緊急救回

▲電腦斷層血管攝影檢查，紅圈處可見病人腦部血管阻塞。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

腦血管疾病長年嚴重威脅國人生命，高齡86歲婦人阿芬(化名)有心房顫動病史、平時可正常活動，家屬上周末發現她肢體無力、口齒不清的情況，送醫檢查顯示右側中大腦動脈梗塞性腦中風；經腦中風團隊評估後，立刻由三軍總醫院神經外科醫師陳奕安(現支援衛福部南投醫院)及心導管團隊執行「動脈內血栓移除治療」，成功搶回一命。

據112年衛福部國人十大死因統計，腦中風高居第四位，每年有上萬人因腦中風而死亡，南投醫院指出，由於腦中風的發生猝不及防，除了死亡，還有高機率造成失能，須把握黃金治療時間，盡力保留器官功能、減少嚴重後遺症的風險。

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▲神經外科醫師陳奕安。

南投醫院表示，南投縣目前尚無重度級急救責任醫院，該院於109年成立心導管中心，提供心臟冠狀動脈導管治療，拯救許多急性冠狀動脈心臟病患；今年則透過醫學中心支援計畫，開始施行腦動脈取栓治療，力爭腦梗塞患者急救黃金時間，也讓鄉親能得到即時且完善的緊急醫療照護服務。

南投醫院院長洪弘昌說明，缺血性腦中風占所有腦中風約七成，該院擁有經驗豐富的急診團隊及腦中風治療小組，會針對病人的狀況評估使用靜脈注射血栓溶解劑或動脈血栓移除治療，提升預後，使縣民可獲得妥善的醫療服務。