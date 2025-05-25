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三峽車禍3死！佛光山法師繞行事發地祈福　居民心碎籲：不要忘記

記者呂佳賢、黃資真／新北報導

新北市三峽區北大國小前19日發生嚴重車禍，造成2名12歲女童、1名接送女兒放學的女騎士身亡，12人受傷，引發社會關注。附近居民今(25日)在追思會現場受訪，提及5年前肇事者余男曾撞傷一對母女的意外，認為事發不單純，盼望大家不要忘記這起心碎的意外。

▲▼ 新北三峽區發生重大車禍，佛光山舉行消災祈福灑淨佛事。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

▲佛光山法師在體育館舉行舉行消災祈福灑淨佛事，重回事故現場。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

今天上午佛光山由住持心保和尚率領近20位法師，至北大國小體育館舉行「為三峽車禍消災祈福灑淨佛事」，之後眾人雙手合十，念著佛經，繞行事故現場路口一圈，最後抵達車禍地點，包括蘇巧慧立委、卓冠廷議員也都全程跟隨。

▲▼ 新北三峽區發生重大車禍，佛光山舉行消災祈福灑淨佛事。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

附近居民受訪認為余男根本是有意圖的衝撞，並提及5年前在太子國際村的事故，當時余不知何故衝上人行道，撞上推著嬰兒車的母親，她表示進一步了解後，得知余當時右轉國慶路時跟學校的警衛在說話，一時不察踩到油門發生衝撞，也有人說是昏迷誤踩油門，但她認為不單純，昏迷後怎麼可能還會有力氣踩油門繼續行進100公尺。

▲▼ 新北三峽區發生重大車禍，佛光山舉行消災祈福灑淨佛事。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

「大家不要忘記這件事情，下一個受害的可能就是你的家人」，居民難過說道，自己的孩子與死掉的孩子差不多大，沒想到卻再也沒辦法回家，即便今天追思會結束、追悼物清理完，希望大家也要繼續記得這件事情，5年前的事故也應翻出來重新調查。

▲▼ 新北三峽區發生重大車禍，佛光山舉行消災祈福灑淨佛事。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

▲居民認為車禍不單純，呼籲大家不應該忘記這件事情。

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