佛光山為三峽車禍消災祈福！區公所：現場弔念品將捐弱勢團體

記者郭玗潔／新北報導

新北市三峽區北大國小前19日發生的嚴重車禍事故，造成3死12傷的悲劇，事後吸引不少民眾前去悼念，現場堆滿弔念亡者的娃娃、鮮花和各類零食，三峽區公所公告，現場祈福活動將於今(25)日下午5點截止，希望民眾以簡單留言和心靈上的祝福替代物品。另佛光山今(25)也由住持心保和尚率領近20位法師到場，為亡者誦經祈福，祈望亡者得度，生者安康。

▲佛光山為三峽車禍舉行消災祈福灑淨佛事。（圖／記者呂佳賢攝）

佛光山表示，為撫慰三峽重大車禍帶來的悲傷與震撼，佛光山秉持「無緣大慈、同體大悲」精神，於今日上午在北大國小體育館舉行「為三峽車禍消災祈福灑淨佛事」，由佛光山住持心保和尚主法，率領近20位法師前往事故現場灑淨，誦經祈福，祈願亡者得度，生者安康。

佛光山指出，現場也設有獻花祈福及祈福卡書寫區，讓民眾向佛前獻上心香一辦，表達對罹難者的追思與關懷。佛光山以佛法撫慰人心，期盼將正向力量帶入社會，為居民及行旅大眾祈願平安無災，共同營造和樂安寧的生活環境。

另外，事故現場堆滿了學生與民眾送上的鮮花、零食與卡片。三峽區公所表示，現場祈福活動於今日下午5點截止，後續會進行整理物資，將可用的資源分享給需要的弱勢團體，希望後續大家以簡單留言和心靈上的祝福替代贈送物品。