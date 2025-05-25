三峽3死肇事翁仍未清醒　警方預計最快本周作筆錄

▲三峽重大事故。（圖／民眾提供，下同）



記者張靖榕／綜合報導

78歲余姓老翁，19日於新北市三峽區駕車衝撞北大國小旁下課學童及接送家長，釀成3死12傷重大車禍，引發社會譁然。警方指出，余男目前仍未清醒，還無法製作筆錄，預計最快需等本周稍晚才能進行調查釐清肇事責任。

余男同為傷者之一，肇事後被送往亞東醫院救治，並於20日接受第2次手術，目前仍在加護病房，意識狀態持續觀察中。新北市警三峽分局表示，警方每日派員於病房外戒護，並持續與主治醫師聯繫掌握病情。至今尚無死傷者家屬正式提出告訴，警方後續將依余男的說法進行交叉比對，以還原事發過程與釐清責任。

為追悼罹難者並撫慰社區情緒，三峽區今（25日）舉行多場追思與祈福活動。上午10時，佛光山金光明寺於事故現場及北大國小體育館舉辦「祈福灑淨佛事」，隨後開放民眾獻花至11時30分，以靜默方式表達哀悼與祝禱。

民間團體「還路於民 Vision Zero Taiwan」也將於上午11時開始，在北大國小斜對面公園發起「白紙鶴追思活動」，邀請民眾自備白花與白紙，摺紙鶴、點蠟燭，寄託對罹難者的哀思，並呼籲重視道路安全、避免悲劇重演，不要再有人因交通事故而被剝奪生活與生命。

三峽區公所公告指出，今日所有追思活動將於下午5時結束，並將善用現場可運用資源，轉贈予弱勢族群。活動結束後，現場也將進行清理與淨空作業，讓居民逐步回復生活平靜。