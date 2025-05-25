24歲女騎士拒檢仍是謎！闖燈蛇行自撞慘死　警：沒酒駕、槍毒

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名24歲謝姓女騎士今(25日)凌晨連闖2紅燈，值勤員警發現後示意她停車，但謝女拒絕受檢，還一路蛇行、闖紅燈、行駛快車道，最後自撞人行道石墩重傷，送醫搶救後仍不治。警方調查，謝女並非通緝犯，檢視她的機車內也沒有藏槍、毒，經抽血檢驗研判無酒駕，尚無法釐清拒檢動機。

事故發生在25日清晨1點多，左營分局員警執行巡邏勤務時，發現一部機車沿軍校路南往北直行，行經緯九路、緯六路路口時，連續闖了2個紅燈，因此開啟警示燈、警鳴器在後尾隨，並鳴警笛、擴音器廣播要求謝姓女騎士停車受檢。

▲24歲謝姓女騎士交通違規拒檢，一路交通違規跑給警察追。（圖／記者許宥孺翻攝）



不過追逐過程中，謝女拒絕停車接受盤查，持續沿路狂飆，沿路行駛在內快車道、闖紅燈、蛇行，有多種交通違規行為。警方一路追到楠梓區後昌新路時，謝女突自撞人行道石墩，導致身體多處擦傷，警方立即通報救護車到場，並陪同送醫救治。

不過謝女肋骨斷裂傷勢嚴重，經搶救後仍回天乏術，院方於清晨6點45分宣告不治。警方對此強調，員警尾隨期間，警車均與謝女保持安全距離，過程中均未接觸碰撞。

▲24歲女騎士拒檢跑給警察追，不慎自撞人行道石墩重傷慘死。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方指出，謝女經抽血檢驗，檢出極微量酒精反應，低於0.15毫克，研判是在急救過程中使用酒精影響浮動值，應沒有酒駕行為。謝女並非通緝犯，另檢視謝女的機車，並沒有發現槍枝、毒品等違禁品，因此尚無法判斷是什麼原因拒絕受檢。

警方表示，分局幹部已親自向家屬當面說明案發經過，事故發生原因，絕對會調閱行車紀錄器、沿路監視器影像釐清責任、依法調查，並報請橋頭地檢署偵辦。