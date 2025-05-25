關山小鎮親子健行　民眾穿雨衣撐傘走完全程

▲健行活動民眾穿雨衣撐傘走完全程。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

雖然縱谷地區持續降雨中，但關山鎮體育會預定25日上午舉辦的親子健行活動仍然如期舉行。報名參加的民眾穿著雨衣、撐傘漫步在「紅石溪」畔的步道，而每年參與人數不斷增加也顯現出關山鎮推動運動風氣已經看見成果。

受到鋒面影響加上東北季風讓關山清晨的天氣呈現濕濕冷冷的情形，關山鎮體育會辦理15年的親子健行活動依然照常進行。包括臺東縣議員陳宏宗、關山鎮長彭成豐、縣長秘書洪威光、鎮代會主席吳文忠、副主席李偉鈺、鎮代黃玉英、鎮代謝東原等均到場支持活動，即使穿著雨衣和雨傘導致行動有些不便，但每位參加者還是把握週休假日出遊兼運動的機會。



關山鎮體育會理事長林秀玲表示，健行路線老少咸宜總是吸引許多親子組隊報名，今年預定開放的300人結果最後意外「超收」到380位。清晨關山體育會志工忙碌招呼每組隊員報到並宣導活動中安全事項，出發前林秀玲帶起暖身操避免健行途中出現身體不適。



縣議員陳宏宗說，下星期就是「端午節」應景美食就是粽子，打趣指出已經快一星期都是吃粽子而沒吃到米飯或麵食；呼籲大家除了要注意避免攝取過量，也能有時間就多運動藉來消耗熱量。鎮長彭成豐也感謝關山鎮體育會長期對地方運動的推動，彭成豐也預告今年關山鎮將辦理「鎮運」，鼓勵大家現在起就多多鍛鍊體力屆時才不會「軟腳」的窘境。