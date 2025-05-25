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大陸 大陸焦點 特派現場

福建艦第8次海試　分析：殲35試飛「制空海權強大」

▲▼福建艦進行第8次海試。（圖／翻攝央視）

▲福建艦進行第8次海試。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸首艘彈射型航母福建艦正在第八次海試，官方昨（24）日首次藉專家之口證實，殲35隱形戰機已經在艦上完成彈射試飛，並形容採用電磁彈射後，福建艦「爭奪制空權、制海權能力非常強大」，顯示該技術已在海試中得到成熟驗證。

綜合港媒報導，福建艦21日從長江口出海進行第八次海試，此前遼寧艦和山東艦分別進行10次和9次海試，以此推斷，福建艦離正式服役日已近，有可能趕上八一建軍節或抗日戰爭勝利80周年紀念日。

福建艦海試電磁彈射的消息去年就開始流傳，官方一直未予回應，外界推斷此次海試很可能會進行全機型的高強度彈射起降試驗。

《央視》引述大陸軍事專家曹衛東表示，當採用電磁彈射以後，福建艦每晝夜起降的飛機可以大幅度上升，海上爭奪制空權、制海權的能力就非常強大。當福建艦進行這種海試的時候，像殲35這樣的隱形戰機「能夠上艦的」也在試飛和試驗，「這個作戰能力就更強，所以我覺得福建艦入列以後，可以大大提升人民海軍這種近海防禦和遠海護衛作戰的能力」。

專家表示，採用彈射起飛的航母優勢非常明顯，首先是戰鬥機可以滿載燃料和彈藥起飛，同時彈射起飛還可讓航母具備搭載固定翼艦載預警機的能力，大幅提升航母的預警探測和對艦載機的空情保障與指揮調度能力。

此外，電磁彈射器可以控制彈射力度，運輸機、預警機、無人機各類機型都能以彈射方式從航母上起飛，作戰模式更靈活。

大陸海軍專家張軍社表示，「福建艦已經經過艤裝、繫泊試驗階段，近期正加緊海試，這也意味著福建艦正接近服役，距離正式服役不遠了」。待福建艦服役，大陸將正式進入三航母時代。

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