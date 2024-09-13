秀給你看！福建艦首公開電磁彈射控制台內部畫面　彈射按鈕也入鏡

記者魏有德／綜合報導

大陸第三艘航母福建艦9月初進行第四次海試，包括最重要的艦載機起降測試和電磁彈射系統裝置的驗證，引起外界關注。《央視軍事》今（13）日主動釋出福建艦艙內身穿「彈射」黃背心的官兵和電磁彈射按鈕也一併首次入鏡，雖然沒有秀出電磁彈射起飛畫面，在北京香山論壇進行之際，仍給外界留下無限遐想。

▲福建艦電磁彈射相關設備及可升降控制台首次曝光。（圖／翻攝央視軍事，下同）

《央視軍事》釋出的影片是由一名在遼寧艦、山東艦及福建艦三艘航母都服役過的高楓為主角，透過他的視角，一開始就直接秀出電磁彈射系統的相關畫面，也包括艙內的電磁彈射按鈕等。

此外，另一名身穿「航空長」背心的田偉則是站在艦上，提醒身著「彈射」、「著艦引導」、「起降」等不同顏色背心的艦上人員，在試飛過程中的各項環節。

田偉表示，需要試飛員配合我們論證，「要從滑躍到彈射的無縫轉接，不要干擾飛行員更多精力，能兼容滑躍的手勢不再修改，最大極致優化縮短時間，試驗航母甲板上艦載機調度，是提高艦載機效率的重要一環。」

外界分析，從畫面來看，這次釋出的影片應該是在這次海試前修整期所製作的，顯然不是第四次海試最核心的艦載機起降測試等驗證，不過，畫面一開始的電磁彈射器近距離拍攝，則是首次公開。

不僅如此，可升降的集成式彈射控制台內外畫面也是第一次釋出，具體位置一般都會配置在飛行甲板彈射起飛處，其目的是要透過風速、航速、飛機起飛重量等資訊確認「彈射力度」，還可辨明彈射前甲板清空狀況，讓艦載機能安全彈射升空，同時，甲板人員也能持續完成任務。