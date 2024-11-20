首次艦載戰鬥機電彈測試？　福建艦第五次海試出發

▲福建艦出海進行第5次海試身影。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸第三艘航母「福建艦」傳出即將展開第五次海試工作，網路上更進一步曝光一枚紀念試航徽章上有著殲-15T和空警-600的身影，似乎預示著此次將可能安排真正的艦載戰鬥機進行起降測試，對電磁彈射器性能進行關鍵的檢驗。

上海海事局公告稱，長江口18日一大型船舶深水航道出口實施交通管制，按照過往經驗意味著福建艦將進行第五次海試，隨後軍事論壇也陸續出現捕捉到這艘採電磁彈射航母出海照片，證實了外界猜測。據了解，福建艦前四次海試都約間隔1個月左右，這次則是休整逾2個月後再出海。

至於此次的海試是否有新的測試科目，一張流傳網路的海試紀念徽章疑似率先曝光。從上面可以清晰看見彈射跑道上有殲-15T和空警-600兩架艦載機，並打上「試驗試航 2024.11」字樣，若內容為真，將是福建艦首次進行艦載戰鬥機電磁彈射測試，陸媒認為，此行測試順利完成，不僅證明福建艦的電磁彈射能力已經成熟，更標誌著中國航母正式邁入電彈時代。

▼疑似福建艦第5次海試紀念徽章曝光。（圖／翻攝自大陸網站）

殲-15T是解放軍海軍基於殲-15戰機進一步研製的艦載戰機升級版，可在滿油、最大載彈量的狀態下起飛，發揮出重型戰機最大的戰鬥力，而官方更在珠海航展期間正式對外宣布，殲-15T已具備從福建艦起降能力。大陸軍事專家傅前哨指出，彈射型的殲-15T使用範圍更廣，適應航母的類型也更多，例如殲-15T從福建艦經過彈射起飛，執行任務遇到緊急情況或是根據作戰需要，它可以降落在遼寧艦、山東艦這些採用滑躍式甲板的航母上，保證再次起飛執行新任務。

空警-600是由西安飛機工業集團設計製造的艦載固定翼空中預警機，配備有先進的數字化雷達，具有360度全空域電子掃描能力，探測距離大於600公里，擁有探測和鎖定隱身戰機能力。可以說空警-600的橫空出世就是為了福建艦而來，外界預測該預警機在率先滿足電磁彈射的裝備需求後，同時也具有在滑躍起飛航母的作業能力，未來將取代直-18Y預警直升機，提高中國海軍所有航母打擊群對於海空目標的探測能力。

▼重型艦載戰鬥機殲-15T於珠海航展亮相。（圖／翻攝《中國之聲》）

