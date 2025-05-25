狗吠擾清夢！高雄男氣炸捅鄰居2刀　反遭雙胞胎拿鐵撬痛毆

▲高雄鳳山今日清晨發生鄰居糾紛，雙方持械互毆互砍。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區今清晨(25日)發生一起糾紛，一名黃姓男子不滿蘇姓鄰居養的狗狂吠，害他睡不著，氣得前往蘇男住家理論，兩人爆發爭執後，黃男回家拿摺疊刀折返蘇男住處，直捅蘇男腹部。蘇男的雙胞胎兒子見狀，也緊急拿鐵撬反擊，打得黃男頭部、身體多處是傷，4人全掛彩都被送醫。

事故發生在25日清晨5點多，警消獲報，鳳山區南進五街發生打架糾紛，救護人員到場時，發現一名男子腹部遭刀器砍傷、一名男子頭破血流，還有一對雙胞胎受輕傷，緊急將4人送醫救治。

警方派遣線上警組、快打警力前往，經調查，50歲黃姓男子不滿清晨熟睡時，鄰居家的狗狂吠妨害安寧，隻身前往66歲蘇姓鄰居家理論，2人為此發生爭執，黃男氣得返回住處找到一把折疊刀，又再度前往蘇男住家，朝蘇男腹部捅了2刀。

蘇男的22歲雙胞胎兒見狀後，也持鐵橇反擊，對黃男一陣猛打，導致黃男頭部、身體多處受傷，雙胞胎也在混亂中受輕傷，所幸4人目前都沒有生命危險。

警方表示，全案調查後將黃男依依殺人未遂、蘇姓父子3人依傷害罪嫌移送地檢署偵辦。

▲黃姓男子涉嫌持刀砍鄰居，依殺人罪嫌送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蘇男的兒子持鐵橇攻擊鄰居，依傷害罪送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）