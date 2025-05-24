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出席COMPUTEX半導體論壇　林佳龍：AI時代深化台美科技夥伴關係

▲▼賴清德、林佳龍出席COMPUTEX台北國際電腦展。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲賴清德、林佳龍出席COMPUTEX台北國際電腦展。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍昨（23）日陪同總統賴清德出席COMPUTEX台北國際電腦展期間舉行的「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，美國、日本、歐盟、英國、荷蘭等多國駐台使節親臨現場，全球超過700位半導體產業人士與會。林佳龍表示，政府歡迎美國企業加大對台投資，也支持台灣企業積極參與美國 AI 產業布局，透過雙向的產業鏈結深化台美科技合作夥伴關係，台灣已掌握 AI 產業發展的先機，未來將持續推動與各國的合作，讓台灣成為 AI 時代關鍵技術的支點，為全球發展與進步貢獻力量。

林佳龍表示，台灣在 AI 與半導體產業的重要性日益提升，也為我國外交空間創造嶄新契機，台灣政府與企業攜手深耕半導體領域多年，從高階晶片製造到完整伺服器產線，成功切入 AI 人工智慧的核心供應鏈，使 COMPUTEX 成為全球 AI 產業的重要櫥窗。賴總統在致詞時也強調，台灣的製造能量必須深度串聯全球產業鏈，政府將持續與產業界攜手合作，積極推動在台設立資料中心與超級電腦，共同打造下一波科技榮景。

林佳龍指出，半導體產業的發展是一項全球協作的工程，從美國的晶片設計、日本的關鍵材料，到荷蘭的先進光刻技術，缺一不可，全球上下游分工精密，彼此相互依存，也彰顯跨國合作的重要性，近期輝達（NVIDIA）宣布在台設立總部，並與台積電、鴻海、國科會共同打造 AI 超級電腦，並攜手台積電、鴻海、緯創、矽品等台灣企業在美國建置 AI 超級電腦。

林佳龍表示，政府歡迎美國企業加大對台投資，也支持台灣企業積極參與美國 AI 產業布局，透過雙向的產業鏈結深化台美科技合作夥伴關係，也有助於台灣進一步強化與全球的連結。賴總統也在談話中指出，「未來將是全球智慧化的時代，食衣住行育樂皆需人工智慧的深度參與。」林佳龍說，台灣已掌握 AI 產業發展的先機，未來將持續推動與各國的合作，讓台灣成為 AI 時代關鍵技術的支點，為全球發展與進步貢獻力量。

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