　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭飛機「這項NG行為」超多人犯！　資深空姐嘆：自找危險

搭飛機「這項NG行為」超多人犯　資深空姐嘆：自找危險

▲ 有網友提問，每次飛機降落時，總有一堆人不等機艙門打開，就急著站起來拿行李，最終因為無法下機，一群人全擠塞在走道上，行為讓他相當不解。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

國旅價格居高不下，讓國人更偏好海外旅遊。近日一名網友提問，每次飛機降落時總有一堆人在機艙門打開前就急著站起來拿行李，最終因為無法下機，一群人全擠在走道上，令他相當不解，引發網友討論，有人擔心置物櫃裡的行李、免稅品被誤拿，或是趕著要去轉機、上廁所等。對此國外曾有空服員坦言，「不喜歡乘客這樣做」，因為這麼做不一定能早點下機，且在飛機未完全停下時站起來，受傷機率會大幅提高。

一名網友近日在Threads發文表示，每次搭飛機剛落地時，都會看到機艙裡一堆人急著站起來拿行李，「明明艙門就還沒打開，根本還下不了飛機，走道上就已經塞滿人，到底為什麼？ 」

話題引發討論，不少網友紛紛留言表達意見，「我會站起來是因為搭了十幾小時，想站起來舒展一下」、「急著去上廁所，每次下飛機後的外面廁所都會客滿」、「真的趕時間，例如我搭紅眼回來趕上班，真的用跑的，分秒必爭」、「我要趕轉機，ok嗎？」

還有不少網友異口同聲表示擔心自己的東西被其他人拿走，「我不一定要先下飛機，但我站起來拿行李，就是怕我的免稅商品被順手幹走了」、「行李會被幹走，而且至今好像還沒真的看過有人找得到嫌犯跟失竊品的」、「頭上方東西會被偷走，尤其是免稅店袋子，看過兩三次了」。

不過，先前曾有一名國外資深空服員向《太陽報》投書表示，很不喜歡乘客在機艙門打開前先站起來取行李。她指出，大部分客人會這麼做主要是想在下機時搶占先機，或是因為久坐不適，不想在飛機裡多待一秒。

但這名空姐警告，在飛機完全靜止並打開艙門前就站起身，是一項危險行為，「就像剛駛離高速公路就解開安全帶並試圖在車內走動一樣，車輛仍在行駛，依然非常危險。事實上，飛機在地面時乘客受傷機率遠比在空中飛行時還大，原因就是太多乘客沒有坐在座位上，也未繫上安全帶。」

她也指出，實際上讓所有人最快下機的辦法就是所有人依序站起來，拿好自己的行李並排隊下機，比起搶著擠到前方的效率一定更高，「我知道有些人動作比較慢，很難快速取下行李，你可以從他們旁邊擠過去。但是只要前面走道上還有人，你就會被再次堵在那，所以急什麼呢？就算你真的搶先下了飛機，我們很快就會在機場航廈的護照檢查處或是行李輸送帶見面，那麼搶這幾步路又有什麼意義呢？」

最後，她也為無論如何都想搶先下機的乘客提供另一個較安全的思路，「如果您堅持要成為第一批下機的乘客之一，那麼請選擇左側靠近前方的座位；若飛機較小請選擇靠近後方的座位，您將從飛機的這一側下機。」她強調，「您必須事先閱讀一些資料來確定您乘坐的飛機類型，就可以找到避免排隊的最佳位置。」

延伸閱讀
78歲董座高速暴衝！白衣女過馬路「多這動作」　驚險閃過一劫
不倫岳母「懷孕生子」　人夫狠離現任妻子…再婚變她繼父
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
618 2 7518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐若熙解禁首戰！4支大聯盟球探到場
明溼答答　下波鋒面更劇烈「雷雨轟全台」
人氣韓星秘密訪台3天2夜！　直擊照曝光
這波新冠常見急性喉炎！中醫曝白膿塊照示警
清境知名民宿員工討勞健保！遭老闆開槍中彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「中國駭客」控制全球2000多台伺服器　韓報告：台灣也占44台

黃仁勳訪台演講「獨漏韓國」！韓媒擔憂遭邊緣化：喪失IT大國地位

搭飛機「這項NG行為」超多人犯！　資深空姐嘆：自找危險

每天狂灌3000c.c.可樂！他膀胱取出「35顆結石」　驚人畫面曝光

報新聞一半羊水破了！　女主播忍陣痛「播完3小時」才生

最殘酷時期！加薩援助卡車遭搶　聯合國怒批以軍空襲

川普vs庫克「巨人之戰」開打！　他分析蘋果3大因應策略

全歐洲最高！ 丹麥退休年齡擬「提高至70歲」　工人不滿走上街頭

台日友好！廣島原爆80周年和平紀念儀式　「首度」邀請台灣出席

2起737 Max空難346死！　波音與美司法部達協議「免刑事起訴」

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

女兒奶音模仿媽媽說話　竟偷拿手機叫爸點奶茶

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

北市重慶南路一段嚴重車禍　8人受傷...驚悚現場曝

「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

「中國駭客」控制全球2000多台伺服器　韓報告：台灣也占44台

黃仁勳訪台演講「獨漏韓國」！韓媒擔憂遭邊緣化：喪失IT大國地位

搭飛機「這項NG行為」超多人犯！　資深空姐嘆：自找危險

每天狂灌3000c.c.可樂！他膀胱取出「35顆結石」　驚人畫面曝光

報新聞一半羊水破了！　女主播忍陣痛「播完3小時」才生

最殘酷時期！加薩援助卡車遭搶　聯合國怒批以軍空襲

川普vs庫克「巨人之戰」開打！　他分析蘋果3大因應策略

全歐洲最高！ 丹麥退休年齡擬「提高至70歲」　工人不滿走上街頭

台日友好！廣島原爆80周年和平紀念儀式　「首度」邀請台灣出席

2起737 Max空難346死！　波音與美司法部達協議「免刑事起訴」

卓榮泰提歲計賸餘補地方缺口　江怡臻揭新北賸餘轟：快去學數學

接見「世衛行動團」　賴清德：加入WHO、參與WHA是不變理念

鄧超拍戲出意外！大型機具倒下「砸到必死」　喻恩泰目睹驚險瞬間：只差一步

徐若熙球數解禁首戰！5局投完6K僅挨1安　4支大聯盟球探到場關注

太平洋晨光中迎接百人瑜珈　長濱展開身心療癒新篇章

因「口水過敏」無法拍吻戲！《折腰》何泓姍不顧身體挑戰超敬業

Cybercabs6月登場！特斯拉估值大躍升　分析師喊價飆500美元

挑戰在下半年？　野村陸挺：不擔心「中國第2季經濟」

狗狗嚇到不敢動靠人抬上推車　遇到好朋友笑容差點惹哭志工

走進失智者內心世界　台東放映《父親》引發深刻共鳴

【多少人講實話？】韓文老師看大學生花式請假理由

國際熱門新聞

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

6小時與583男上床！網美私處出血就醫

美國法官擋下川普禁哈佛招外籍生命令

快訊／哈佛大學提告川普政府

日本入境新制！2028年起須付費申請JESTA

占哈佛外籍生20％　中國學生：人生全亂了

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出

女大生健身房「突倒地」猝逝　畫面曝光

登山網美陳屍荒野　最後發文曝光

比利時公主恐遭川普斷學業　王室回應了

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

騎腳踏車被狗撞倒　他「下體大噴血」喪命

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／日本擬取消免稅制度

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蕭煌奇世壯運柔道賽「直落二奪金牌」！

台北101停車場濺血！女駕駛慘遭火爆男連刺5刀

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

花蓮鏡頭君剛修好　竟拍下不雅畫面

林依晨懷孕7個月首露面！

一堆台灣人都有「同款刺青」　網爆共鳴

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

高雄男寫外掛被告！法官當庭開掛判無罪

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！網：跟侮辱有什麼區別

他連2天都坐涼亭　民眾直覺有異報警

陸導來台吃麻辣鍋：這麼難吃

78歲董座猛撞釀8傷！妻：丈夫有國際駕照

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字報復

更多

最夯影音

更多

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

女兒奶音模仿媽媽說話　竟偷拿手機叫爸點奶茶

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面