搭飛機「這項NG行為」超多人犯！　資深空姐嘆：自找危險

▲ 有網友提問，每次飛機降落時，總有一堆人不等機艙門打開，就急著站起來拿行李，最終因為無法下機，一群人全擠塞在走道上，行為讓他相當不解。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

國旅價格居高不下，讓國人更偏好海外旅遊。近日一名網友提問，每次飛機降落時總有一堆人在機艙門打開前就急著站起來拿行李，最終因為無法下機，一群人全擠在走道上，令他相當不解，引發網友討論，有人擔心置物櫃裡的行李、免稅品被誤拿，或是趕著要去轉機、上廁所等。對此國外曾有空服員坦言，「不喜歡乘客這樣做」，因為這麼做不一定能早點下機，且在飛機未完全停下時站起來，受傷機率會大幅提高。

一名網友近日在Threads發文表示，每次搭飛機剛落地時，都會看到機艙裡一堆人急著站起來拿行李，「明明艙門就還沒打開，根本還下不了飛機，走道上就已經塞滿人，到底為什麼？ 」

話題引發討論，不少網友紛紛留言表達意見，「我會站起來是因為搭了十幾小時，想站起來舒展一下」、「急著去上廁所，每次下飛機後的外面廁所都會客滿」、「真的趕時間，例如我搭紅眼回來趕上班，真的用跑的，分秒必爭」、「我要趕轉機，ok嗎？」

還有不少網友異口同聲表示擔心自己的東西被其他人拿走，「我不一定要先下飛機，但我站起來拿行李，就是怕我的免稅商品被順手幹走了」、「行李會被幹走，而且至今好像還沒真的看過有人找得到嫌犯跟失竊品的」、「頭上方東西會被偷走，尤其是免稅店袋子，看過兩三次了」。

不過，先前曾有一名國外資深空服員向《太陽報》投書表示，很不喜歡乘客在機艙門打開前先站起來取行李。她指出，大部分客人會這麼做主要是想在下機時搶占先機，或是因為久坐不適，不想在飛機裡多待一秒。

但這名空姐警告，在飛機完全靜止並打開艙門前就站起身，是一項危險行為，「就像剛駛離高速公路就解開安全帶並試圖在車內走動一樣，車輛仍在行駛，依然非常危險。事實上，飛機在地面時乘客受傷機率遠比在空中飛行時還大，原因就是太多乘客沒有坐在座位上，也未繫上安全帶。」

她也指出，實際上讓所有人最快下機的辦法就是所有人依序站起來，拿好自己的行李並排隊下機，比起搶著擠到前方的效率一定更高，「我知道有些人動作比較慢，很難快速取下行李，你可以從他們旁邊擠過去。但是只要前面走道上還有人，你就會被再次堵在那，所以急什麼呢？就算你真的搶先下了飛機，我們很快就會在機場航廈的護照檢查處或是行李輸送帶見面，那麼搶這幾步路又有什麼意義呢？」

最後，她也為無論如何都想搶先下機的乘客提供另一個較安全的思路，「如果您堅持要成為第一批下機的乘客之一，那麼請選擇左側靠近前方的座位；若飛機較小請選擇靠近後方的座位，您將從飛機的這一側下機。」她強調，「您必須事先閱讀一些資料來確定您乘坐的飛機類型，就可以找到避免排隊的最佳位置。」

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