2300人登郵輪一起脫光光不夠看　世界最狂「25個裸體海灘」來了

圖文／鏡週刊

你可能覺得裸體只屬於浴室、臥室，或是「走光」時的意外狀況，但其實脫光衣服不只是身體的解放，更是一種身心的釋放。

比如說你聽過「裸體郵輪」嗎？有一艘叫做「Big Nude Boat」的加勒比海郵輪，主打載著2300位全裸乘客，在海上航行11天。

在法國，有個地方你可以全裸打高爾夫、打乒乓、下西洋棋、玩射箭。而在牙買加、印尼或墨西哥這些對裸體法律比較緊繃的國家，專屬的裸體度假村就像地下樂團一樣默默崛起，讓你在合法的保護傘下放飛自我。

當然，對追求「整片日曬均勻」的專業裸友來說，還是得回歸經典「裸體海灘」。

這些地方從細沙灘到礫石岸、從城市港灣到荒野海灣，讓你只穿一身自信就在海邊晃來晃去。走過、裸過、不留遺憾。

別忘了，裸體海灘其實不是什麼現代潮流。早在19世紀，美國詩人惠特曼就提倡「亞當式空氣浴」，在新澤西小溪邊裸體走來走去，一邊裸奔一邊寫詩。到了20世紀，歐美興起了自然主義運動。裸體公園、營地、海灘一個個冒出來，一直開掛到60年代「自由海灘」浪潮，更是打開了全世界放飛自我的大門。

現在，這股風潮不只沒退，還越玩越花俏。

CNN推薦25個世界最佳裸體海灘地點清單 Playa Naturista Chihuahua – 烏拉圭 Nida Nude Beach – 立陶宛 Oriental Beach Village – 泰國 Ågesta Beach – 瑞典 Little Palm Beach – 紐西蘭 Nugal Beach – 克羅埃西亞 Moshup Beach – 美國麻州 Lady Bay Beach – 澳洲雪梨 Studland Bay – 英國多塞特 Wreck Beach – 加拿大溫哥華 Buhne 16 – 德國錫爾特島 Blacks Beach – 美國加州 Red Beach (Kokkini Ammos) – 希臘克里特島 Callantsoog Beach – 荷蘭 Anse de Grande Saline – 聖巴瑟米島（加勒比海） Platja des Cavallet – 西班牙伊比薩 Cap d’Agde – 法國 Is Benas Beach – 義大利薩丁尼亞 Mpenjati Beach – 南非 Playa de Maspalomas – 西班牙加納利群島 Playa Zipolite – 墨西哥瓦哈卡州 Metsoke Dragot – 以色列死海 Praia Massarandupió – 巴西巴伊亞州 Vecaki Beach – 拉脫維亞里加 Haulover Beach Park – 美國佛羅里達州邁阿密



更多鏡週刊報導

特技片／一路睡進公司？他「賴床騎機車」狂飆 網笑：夢想中的工作狀態

日本最長壽女性是114歲的她 「日常2興趣」凍齡祕訣大公開

男童高樓玩「丟泥巴」涉殺人未遂 鄰居遭砸破腦袋嘆：心情複雜