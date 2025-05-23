軍紀法治大進化！　國防部與法務部發表《軍法三策》

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2025《軍法三策》發表　國防部長顧立雄：國防+司法守護軍紀與國安里程碑

▲「2025軍法三策」23日發表 。（圖／最高檢察署提供）

▲「2025軍法三策」23日發表 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

2025《軍法法令彙編》、《軍法案件偵查彙編》、《軍法案例宣導彙編》（下稱《軍法三策》）今（23）日於臺灣高等檢察署博愛講堂舉辦發表會，國防部長顧立雄、法務部長鄭銘謙、國防部法律事務司司長沈世偉中將、國防部法律事務司法紀調查處處長王正誼少將、副處長王秉豐上校、軍法官林佑群中校等人均親自蒞臨。

▲「2025軍法三策」23日發表 。（圖／最高檢察署提供）

▲「2025軍法三策」23日發表 。（圖／最高檢察署提供）

▲「2025軍法三策」23日發表 。（圖／最高檢察署提供）

最高檢察署表示，《軍法法令彙編》一冊彙整辦理軍法案件相關重要法令、函文、107至113年檢察與軍事機關業務聯繫會議提案決議及辦理軍法案件檢核表等；《軍法案件偵查彙編》與《軍法案例宣導彙編》二冊按陸海空軍刑法條文架構，依序編列違反職役職責類、違反長官職責類、違反部屬職責類、違反效忠國家職責類、機關安全類、貪瀆類、性別關係類與其他案件類等八大類，共收錄53篇文章。

▲「2025軍法三策」23日發表 。（圖／最高檢察署提供）

國防部顧立雄部長，「感謝法務部鄭部長的支持及邢總長的遠見，讓本書順利問世，這是一項具指標性意義的合作，更是國防與司法攜手守護軍紀與國安的里程碑」「期許未來，我們能夠與司法體系持續深化交流，攜手共同兼顧守護國家安全的使命」。

法務部鄭銘謙部長說，「法務部與國防部多有密切合作，為健全我國軍事審判制度而共同努力：1.自106年起，安排軍法官借調各地檢擔任檢察事務官，強化司法實務經驗；2.法務部司法官學院納入軍法與國安等相關課程，提昇學習司法官專業能力；3.如有需要，日後法務部亦將全力協助國防部，以促進軍事審判制度之現代化、專業化，兼顧公平效率與人權保障」。

檢察總長邢泰釗表示，「國軍乃國之干城，軍紀為軍隊之命脈，貫徹軍紀有賴司法作為後盾」「本書的目的在貫徹、落實檢察與軍事機關聯繫會議的相關決議，增進檢察與軍事機關辦理軍法案件專業智能，並提供法紀宣導、犯罪預防，同時進行傳承與交接。」

法務部與國防部自107年起每年定期舉辦「檢察與軍事機關業務聯繫會議」，促進檢察官瞭解部隊任務與軍事特性，針對重要議題作成諸多決議，然而相關決議仍有待落實；且重大軍法案件之偵審結果，將影響部隊管理及領導，進而危及國軍戰力及國防安全，司法人員對於部隊執勤紀律、領導統御等相關資訊，仍有待充實。因此，113年1月26日軍事機關與檢察機關業務聯繫會議決議，由最高檢察署與國防部法律事務司成立編輯小組共同編纂《軍法三策》，俾供辦案指引、提升專業素養。

本書編輯以案為鑑，從三個面向進行：第一，彙整軍、司法機關相關法令；第二，強化偵辦軍法案件智能；第三，加強就軍法案例宣導，預防犯罪。本書透過蒐集軍法案件的相關法令、歷次檢察與軍事機關聯繫會議的重要決議與案例，並邀請全國各審級檢察官與軍事機關法制官，分別從偵辦及宣導的角度，就相關軍法案件撰述評析、檢討與策進。

書中案例係由全國各地31位（主任）檢察官與9位軍事法制官分工撰述，集結實務經驗與專業智慧，各篇文章均由具體事實出發，參酌軍事機關意見，詳實檢討、評析偵查作為與判決結果，展現司法實務與軍方意見交流之成果，有助於強化檢察與軍事機關辦理國防案件偵查智能與經驗傳承。

最高檢指出，《軍法三策》編纂首開先例，特別感謝國防部顧立雄部長、法務部鄭銘謙部長鼎力支持，以及最高檢察署、國防部法律事務司各位同仁群策群力，齊心編纂。本書籍目的不僅在於回應實務需求，更希冀建構檢察與軍事機關之長期合作，以強化軍紀、守護國安。

會中，並由法務部鄭部長頒發法務部獎狀感謝國防部法律事務司法紀調查處副處長王秉豐上校、軍法官林佑群中校；國防部顧部長頒發國防部獎狀感謝臺灣臺北地方檢察署檢察官許祥珍、最高檢察署調辦事檢察官林錦鴻、檢察事務官黃姿錦。

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