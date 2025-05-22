「李強」將於24日至26日訪問印尼　陸外交部：中印是親密夥伴

▲中國國務院總理李強將於24日至26日訪問印尼。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國外交部發言人毛寧22日在舉行例行記者會上宣布，中國國務院總理李強將於24日至26日訪問印尼，訪問期間，將與印尼總統普拉伯沃會面。

毛寧表示，中國和印尼是隔海相望的友好鄰邦、命運與共的親密夥伴，「今年是中印尼建交75週年，兩國關係持續穩定發展、務實合作成果豐碩、傳統友好深入人心。」

毛寧說道，「去年習近平主席，與普拉伯沃總統兩度會晤，就建構具有區域和全球影響力的，中印尼命運共同體，達成重要共識，引領雙邊關係，邁上新階梯。」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



毛寧介紹，此訪期間，李強總理將同，普拉伯沃總統等印尼領導人會談、會見，就深化中印尼高水平全方位戰略合作，深入交流，並出席工商界活動，「中方期待，透過此訪，同印尼弘揚傳統友誼，深化團結協作，持續夯實政治、經濟、人文、海上、安全『五大支柱』合作格局，攜手走好各自現代化道路，不斷豐富，中印尼命運共同體的時代內涵，為地區和世界的和平穩定，與發展地區繁榮，作出更大貢獻。」

毛寧還宣布，應東協輪值主席國馬來西亞總理邀請，李強將於5月26日至28日，出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東協—中國—海合會峰會。