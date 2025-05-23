　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字「請找單身男」放她店門口

▲桃園市徐姓男子前年與小三上摩鐵偷歡至少5次，分手後挨告強制性交，原配收到桃檢不起訴書怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲彰化1名人妻怒告小三侵害配偶權。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名人妻指控丈夫與女同事有婚外情，不僅利用辦公室午休時間發生性行為，更大膽在她出國期間登堂入室，甚至在超商廁所發生關係。儘管小三辯稱證據取得不合法且雙方已和解，但法官根據丈夫親筆自白書及相關事證，認定確實侵害配偶權，判決小三應賠償30萬元。

依據判決書內容指出，原告與丈夫於103年結婚，育有一子。丈夫與小三原為同事關係，兩人自2023年5月起發展不正當關係。丈夫還為此親筆寫下自白書，坦承兩人利用午休及加班時間在辦公室發生性行為，每月高達5至8次。更誇張的是，在原告帶孩子出國期間，被告竟直接到原告家中過夜發生關係。

2人姦情在2024年5月被揭發後，仍持續透過通訊軟體聯繫，甚至在視訊時裸露胸部及下體，更於同年7月兩度在某超商位於彰演工業區的停車場及洗手間發生性行為，行徑大膽。

小三抗辯，人妻事後以紅色顏料在其家中床墊上書寫「被告談戀愛請找『單身』男子」、「未經女主人允許不要擅闖別人家裡睡覺，你睡過的床墊送你」等字樣，再找人送至她工作的店門口擺放，致往來的路人及客人均能看見，害她亦受有嚴重精神上損害。

法院審理，人妻提出雙方對話紀錄、視訊影片及丈夫自白書作為證據，被告雖抗辯這些證據是原告擅自取得，侵害其隱私權，法官採信人夫證詞，認定證據取得合法。

被告另主張雙方已達成和解，稱曾在超商下跪道歉。但原告否認接受和解，法官審酌後認為和解不成立，法官審酌雙方學歷、收入及侵害情節後，認定原告求償60萬元過高，改判30萬元為適當。全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解
快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行
肩傷竟是投手絕症？王尉永哽咽謝妻子拉他一把
明天雷雨襲全台　下周雨勢更猛
桃園百億大案「接待中心燒掉」　代銷回應了
78歲老董4度違規黑歷史曝光！　無照就被抓2次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

噁賊偷女性內衣褲「狗狂吠也照拿」曬衣桿也幹走　犯案全都錄

遮斷器升起3秒又降下！貨車搶快通過平交道　車頭被砸畫面曝

桃園預售中心大火全燒毀！烈焰狂燒濃煙直竄　6車遭波及成廢鐵

4度違規黑歷史曝光！北市78歲老董撞8傷喊：忘記了　無照就被抓2次

挑戰延平林道溪降…3外國好手「發訊求救」！家屬急越洋尋人

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字「請找單身男」放她店門口

老董「沒考過駕照」闖燈暴衝！公司大門深鎖　致電員工拒回應

獨／欠錢不還反殺人強盜！踹下樓再敲昏　愛家男被捅5刀斷頸亡

陪人妻喝酒醋夫撂人理論　男公關1刀刺破心臟奪命...判無期徒刑

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

噁賊偷女性內衣褲「狗狂吠也照拿」曬衣桿也幹走　犯案全都錄

遮斷器升起3秒又降下！貨車搶快通過平交道　車頭被砸畫面曝

桃園預售中心大火全燒毀！烈焰狂燒濃煙直竄　6車遭波及成廢鐵

4度違規黑歷史曝光！北市78歲老董撞8傷喊：忘記了　無照就被抓2次

挑戰延平林道溪降…3外國好手「發訊求救」！家屬急越洋尋人

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字「請找單身男」放她店門口

老董「沒考過駕照」闖燈暴衝！公司大門深鎖　致電員工拒回應

獨／欠錢不還反殺人強盜！踹下樓再敲昏　愛家男被捅5刀斷頸亡

陪人妻喝酒醋夫撂人理論　男公關1刀刺破心臟奪命...判無期徒刑

TTE旅展住宿券每晚千元起、抽大阪免費住宿　機票下殺799起

再談港人「長期居留」　邱垂正：中共對港澳控制日深

波賽樂突襲聯訪告白卻曾說他臭？曾仁和笑：他說土虱都吃垃圾

台幣又要升？　上市櫃公司協會調查：6成企業估28～30元

太壯觀！27尊神明都來看演唱會　柯大堡辦創舉...原因曝光

愛心動員力挺植物人　創世聯手企業打造照護安全網

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

《型男》懲罰「鬆緊帶彈腹」遭炎上！　卓文萱親發聲：真的很抱歉

鷹眼曝瀕死體驗！　遭鏟雪車重輾「抽離身體好幾分鐘」：不想回來

快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行

POV：當妳忘記自己已經改團名了 #雨琦 #idle

社會熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

三峽翻版！78歲翁撞8傷董座身分曝光　闖禍喊忘記了

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

即／高雄仁武恐怖火警！黑煙狂竄天際

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

還原重慶南路撞擊過程！豪車衝過人群...1人噴飛

女大生載妹回家遇死劫！媽悲曝：姊姊在殯儀館

即／桃園預售中心竄大火！狂傳爆炸聲多車遭燒毀

更多熱門

相關新聞

糊塗媽賣3帳戶害4人被騙590萬　下場慘了

糊塗媽賣3帳戶害4人被騙590萬　下場慘了

彰化一名呂姓婦人因為貪圖小利，把自己和女兒共3個金融帳戶提供給詐騙集團，導致有4位民眾受騙上當，匯出590萬元，她與其中2人達成和解，遭判刑3月併科罰金2萬元，另須民事賠償被害人290萬元。

即／國1彰化路段火燒車！駕駛跳車逃生

即／國1彰化路段火燒車！駕駛跳車逃生

彰化媽媽遭詐385萬！第10次面交200萬　警活逮2女車手

彰化媽媽遭詐385萬！第10次面交200萬　警活逮2女車手

彰化鴛鴦盜狂偷6顆金鑽鳳梨　超劣畫面曝

彰化鴛鴦盜狂偷6顆金鑽鳳梨　超劣畫面曝

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

關鍵字：

彰化偷腥小三砲房激戰嫩妹

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

中國隊敗給「柚香林萌」陸媒批：50年來最差成績

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面