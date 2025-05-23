小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字「請找單身男」放她店門口

▲彰化1名人妻怒告小三侵害配偶權。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名人妻指控丈夫與女同事有婚外情，不僅利用辦公室午休時間發生性行為，更大膽在她出國期間登堂入室，甚至在超商廁所發生關係。儘管小三辯稱證據取得不合法且雙方已和解，但法官根據丈夫親筆自白書及相關事證，認定確實侵害配偶權，判決小三應賠償30萬元。

依據判決書內容指出，原告與丈夫於103年結婚，育有一子。丈夫與小三原為同事關係，兩人自2023年5月起發展不正當關係。丈夫還為此親筆寫下自白書，坦承兩人利用午休及加班時間在辦公室發生性行為，每月高達5至8次。更誇張的是，在原告帶孩子出國期間，被告竟直接到原告家中過夜發生關係。

2人姦情在2024年5月被揭發後，仍持續透過通訊軟體聯繫，甚至在視訊時裸露胸部及下體，更於同年7月兩度在某超商位於彰演工業區的停車場及洗手間發生性行為，行徑大膽。

小三抗辯，人妻事後以紅色顏料在其家中床墊上書寫「被告談戀愛請找『單身』男子」、「未經女主人允許不要擅闖別人家裡睡覺，你睡過的床墊送你」等字樣，再找人送至她工作的店門口擺放，致往來的路人及客人均能看見，害她亦受有嚴重精神上損害。

法院審理，人妻提出雙方對話紀錄、視訊影片及丈夫自白書作為證據，被告雖抗辯這些證據是原告擅自取得，侵害其隱私權，法官採信人夫證詞，認定證據取得合法。

被告另主張雙方已達成和解，稱曾在超商下跪道歉。但原告否認接受和解，法官審酌後認為和解不成立，法官審酌雙方學歷、收入及侵害情節後，認定原告求償60萬元過高，改判30萬元為適當。全案可上訴。