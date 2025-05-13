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田馥甄《田調》野地演唱會登場　井仔腳周邊交管啟動警籲搭接駁車

▲台南北門井仔腳瓦盤鹽田即將登場田馥甄野地演唱會，警方預告周邊交通管制，呼籲民眾多加搭乘接駁車。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南北門井仔腳瓦盤鹽田即將登場田馥甄野地演唱會，警方預告周邊交通管制，呼籲民眾多加搭乘接駁車。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歌手田馥甄將於5月17、18日連續兩天，在台南北門區井仔腳瓦盤鹽田舉辦《田調》Live in Life野地小巡演，演唱會門票於4月開賣時即秒殺完售，預料將湧入大量歌迷朝聖。

台南市警學甲分局為確保活動交通順暢，宣佈將啟動交通疏導與進出管制措施，並呼籲民眾多加利用大眾運輸與接駁車服務，避免因違停遭拖弔影響觀演心情。

學甲警分局指出，井仔腳瓦盤鹽田演唱會期間，自5月16日下午2點起至5月18日止，該景點將不對一般遊客開放，僅限持票觀眾進入。由於鹽田周邊停車空間有限，僅設有井仔腳停車場一處，警方將視現場狀況於南10線及南15線路口啟動車輛管制，並嚴格禁止南10線沿路停車。

▲台南北門井仔腳瓦盤鹽田即將登場田馥甄野地演唱會，警方預告周邊交通管制，呼籲民眾多加搭乘接駁車。（記者林東良翻攝，下同）

為協助疏運人潮，主辦單位何樂音樂特別安排10輛接駁遊覽車，自北門遊客中心發車接送觀眾（須出示門票）。警方建議民眾可搭乘台鐵至新營站後轉乘台灣好行61西濱快線或棕1線至北門區公所站，再步行前往北門遊客中心搭接駁車前往會場。若自行開車，建議將車輛停放於北門區公所前廣場、北門運動公園或北門遊客中心，再步行至接駁站點。

學甲分局長巫建德表示，市府已與主辦單位密切協調交通動線及安全維護，演唱會期間警方將加派警力強化交通疏導與違規取締。巫建德也提醒，請民眾依標誌標線通行、勿任意違停或搶快，警方將依法拖吊違規車輛，確保現場秩序與安全，也希望大家平安看完演唱會、平安返家。

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