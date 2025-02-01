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苗栗首推寒暑假低收入戶學生午餐券數位化　造福4500弱勢學生

▲揪感心！苗栗首推寒暑假低收入戶學生午餐券數位化，造福4500辛苦學生、免被貼標籤尷尬。（圖／苗栗縣政府提供）

▲苗栗首推寒暑假低收入戶學生午餐券數位化，造福4500辛苦學生、免被貼標籤尷尬，圖為各超商的午餐樣式。（圖／苗栗縣政府提供）

記者楊永盛／苗栗報導

放寒暑假時弱勢家庭學生沒有學校營養午餐資源，家長忙著上班、家庭變故等學生，常常因此挨餓受苦。苗栗縣政府今年起首度推動「寒暑假安心午餐券數位化」計畫，將數位學生證結合午餐券多元運用，讓大約4,500名弱勢學生在寒暑假期間，持數位學生證即可到四大超商領取超值的優惠餐點，家長和學校更可透過數位平台，即時掌握孩子的領餐情形，更可擺脫傳統紙本餐券被標籤化的尷尬。

縣府考量低收入戶、中低收入戶、家庭遭逢變故因素及經導師家庭訪視認定等4類學生，擔心寒暑假沒有營養午餐供應餓肚子，每年編列3,500萬元補助款，發放「安心午餐券」，讓弱勢學生持餐券到四大超商領餐，嘉惠4,500名弱勢學生。為提升取餐便利性及餐點多元性選擇，更讓學生不會被貼標籤的尷尬，今年推動數位學生證結合午餐券計劃。

▲揪感心！苗栗首推寒暑假低收入戶學生午餐券數位化，造福4500辛苦學生、免被貼標籤尷尬。（圖／苗栗縣政府提供）

▲揪感心！苗栗首推寒暑假低收入戶學生午餐券數位化，造福4500辛苦學生、免被貼標籤尷尬。（圖／苗栗縣政府提供）

▲揪感心！苗栗首推寒暑假低收入戶學生午餐券數位化，造福4500辛苦學生、免被貼標籤尷尬。（圖／苗栗縣政府提供）

教育處指出，今年起開始執行「安心午餐券數位化」計畫，讓弱勢學生在寒暑假期間的午餐不打烊，可以維持吃得好、長得好、學得好的最佳狀態。家長可利用「苗栗e校園」APP得知孩子的兌餐紀錄，校方也可透過後端數據管理，掌握學生的領餐情形，即時關心或提供必要協助。

▲揪感心！苗栗首推寒暑假低收入戶學生午餐券數位化，造福4500辛苦學生、免被貼標籤尷尬。（圖／苗栗縣政府提供）

▲苗栗縣政府第一辦公大樓外觀。（圖／記者楊永盛攝、資料照）

四大超商更展現企業回饋社會的博愛精神，學生憑100元數位餐券，可兌換109至110元的超值優惠餐點，並首創偏鄉地區學生可一次兌換7日方式，取餐更富彈性。縣長鍾東錦希望各公所和學校酌情放寬認定弱勢學生的標準，未來如有需求，會再提高補助預算，讓弱勢孩子在成長過程不致太過辛苦。

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