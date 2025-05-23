本週末你的星座運勢如何？來看看5/24～5/25的專屬指南！

記者張芳瑜／綜合報導

週末計劃好要怎麼過了嗎？不妨參考日本網站《TRILL》星座諮詢師提供的最新12星座週末運勢（5月24日到25日）來安排，讓週末過得更順心！

牡羊座

凡事提早行動會帶來好運！本週末你會感覺特別從容，有機會規劃未來，甚至挑戰一直想做的事。建議穿上行動方便的服裝，加入一點紅色小配件能提升活力。幸運地點是網友激推早午餐的咖啡廳，在氣氛優雅的店裡享受美好時光，會讓你充滿幹勁與自信！

金牛座

[廣告]請繼續往下閱讀...

這週末你特別溫柔也充滿同理心，看到有人需要幫忙就忍不住伸出援手，也因此更容易成為大家依賴的對象。你的貼心與善良會獲得周遭好評。不過，也要留意那些可能想利用你的人，對不舒服的請求要勇敢說不。木質調香氛能為你帶來能量與保護。

雙子座

人際關係熱絡，可能會參加興趣社團或推推偶像的聚會，感覺特別充實。你會在聊非本來主題的時候意外收穫知識與啟發，讓人耳目一新。購物方面可考慮入手雨具或防曬小物，搞不好會一見鍾情遇見夢幻逸品！幸運色是金色。

巨蟹座

過去卡住或找不到解答的問題，終於出現突破契機。別再獨自煩惱，試著尋求年長者或專業人士的協助，可能就能迎來翻轉。當壓力釋放，未來藍圖也變得清晰明亮。建議外出走走，尤其是造訪有歷史感的老建築、寺廟等地，會獲得好靈感。

獅子座

本週末的你充滿度假魂！就算只是滑滑旅遊網站、看一下IG打卡景點或DM目錄，也能讓你心情大好。推薦去熱帶風情的咖啡店或異國餐廳感受異地氛圍。想開啟新計畫的話，是很棒的時機，勇敢展開行動會有出人意料的進展！

處女座

太過拘泥於既定想法，可能會錯過重要細節或無法看清答案。如果你渴望改變，就要學會放下過去的觀念與偏見。尤其是想揮別某些重複的狀況時，與過往切割反而會讓運勢大幅好轉，財務上的停滯也將逐漸化解。

天秤座

正值轉運關鍵點！這時候的「地點選擇」是影響週末氣氛的關鍵。可以嘗試平常不會去的高級場域，例如提供英式下午茶的精緻咖啡廳，或使用高級餐具的洋食餐館。帶上另一半或知心好友同行，將會收穫一段溫暖又愉快的時光。

天蠍座

本週要提醒自己：「提早結束、留有餘裕」。雖然整體運勢穩定，預定的事項大致順利，但若貪心想提前做更多，反而可能卡關。行程結束後的空檔，不妨拿來做些放鬆的事，如陪寵物玩耍、幫家人一把，會有意外的好運喔。

射手座

充滿行動力的週末！你會想做的事很多，也能量滿滿，但同時行程也容易變得很滿。為避免溝通誤會，任何安排都要事先確認清楚。你也可能想遠行或短途旅行，不過要留意交通阻塞或延誤風險，建議選擇人潮較少的私房景點。

摩羯座

週末容易被他人行程牽著走，建議先安排好非做不可的事情，其餘的就保持彈性應對。你可能會臨時接到朋友邀約或請託，但你的幫忙會被感謝。這週末適合「以古鑑今」的行程，走訪老街、古蹟或懷舊風景，可能會有新的啟發。

水瓶座

你的行動力正在飆升，但也容易一時衝過頭。記得顧好身體與荷包，不要過度勉強。與其一個人趴趴走，不如安排與志同道合的人一起參加活動、探索共同興趣，會是很棒的情緒出口。逛街的話推薦前往百貨公司或熱鬧商圈。

雙魚座

這週末可能情緒較波動，壓力大容易感到煩躁或情緒化，與他人互動時請多點耐性，以免誤解產生衝突。順著週遭氣氛調整節奏會讓事情更順利。不妨安排按摩或小購物，當作獎勵自己的小確幸，讓心情煥然一新。