因「2月僅28天」被多扣薪！　陸家政婦開告：要拿回錢和尊嚴

▲一名家政被雇主多扣錢，決定採取法律行動維護自己的權益。圖僅示意，與當事人無關。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

大陸一名57歲桂姓家政阿姨分享，5年前她離職時，雇主以「2月只有28天」為由，多扣她人民幣400元（約新台幣1670元），她氣得質疑「某些月份有31天，是不是該補發薪水」，雇主卻恐嚇說要告她。事後，桂阿姨將雇主告上法院，經過法院調解，終於在10多天後拿回自己應得的薪資。

綜合陸媒報導，桂阿姨日前在脫口秀直播節目《從她說起：家政女工TALK》裡說到，2020年，有個雇主在她離職時，多扣了她人民幣400元，當時對方聲稱，2月只有28天，所以要扣除2天的工錢。

「我說那還有好幾個月是31天呢，這個錢你是不是得補給我呀？」桂阿姨表示，雇主隨即斥責她無理取鬧，還警告她「你再這麼胡攪蠻纏，我是可以告你的」。

桂阿姨指出，幾次溝通下來，雇主僅轉帳人民幣200元（約新台幣835元）給她，還是差了200元，讓她決定將對方告上法院，「不是我的錢，我一分不要；該是我的錢，我錙銖必較」。

後來，桂阿姨諮詢了參與公益活動時認識的律師，將合約、影印好的聊天記錄等資料準備好，前後跑了2個地方的法院，經過法院調解，桂阿姨要回自己應得的薪水，並撤銷訴訟，「10幾天之後，我拿回了屬於我的400塊錢，以及我的尊嚴」。

相關影片曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「阿姨起訴的好」、「起訴能要回來已經算好事了」、「違法成本太低了，太不合理」、「我上家廠就是這麼算薪水的，我當時真的很無法理解」、「連2天的錢都想坑，還請什麼保姆」。

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