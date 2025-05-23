「台灣有事」各國相助？　華府智庫點名4組國家是關鍵

▲台海成為國際關注的地緣政治緊張熱點。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）21日公布報告，分析台灣發生突發事件時，美台以外各國可能如何應對，內文也點名4組關鍵國家的處境與可能策略。

報告指出，台灣突發事件可能重塑印太地區、乃至於全球的安全環境。該智庫檢視了地緣政治利益、價值觀以及物質力量，可能如何決定各國做法，而這在很大程度上，也取決於衝突發生時的具體情勢，以及4大關鍵結構性因素，包括台灣突發事件的具體性質、屆時的全球貿易與技術情勢、台美能力與反應、可供選擇的干預手段。

此外，有4組國家的反應，對於台灣重大突發事件的結果，發揮重要作用。

▼駐日美軍基地橫田空軍基地（Yokota Air Base）。（圖／達志影像／newscom）



第一組：日本、菲律賓

這2個美國盟友都將處於台灣衝突的前線，並且都有美軍駐紮，卻也最容易受到中國軍事報復。

第二組：南韓、澳洲、印度

這些全是美國的親密盟友與夥伴，儘管地理位置距離主戰場較遠，但都必須考慮其應對將如何影響自身關切的安全問題，以及未來與美國的關係。

第三組：其他東南亞國家

泰國與新加坡必須考慮他們與華府的國防關係，柬埔寨、寮國與緬甸或許被北京施壓。其他東南亞國家，可能刻意採取中立立場。

第四組：歐洲與世上其他國家

歐洲如今更加關注台灣，因為許多國家看見了台海衝突與烏克蘭困境的相似之處。不過，與中國的不平衡關係，以及缺乏投射軍事力量的能力，將在很大程度上限制歐洲的直接干預。發展中國家則很可能站在北京那一邊，缺乏政治意願、遑論軍事力量向台灣馳援。

▼解放軍東部戰區，向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）



該報告在分析後，得出幾項結論：

1、如果台灣未陷入激烈戰鬥，美國也沒有大規模干預，其他國家出手援助台灣的可能性很低。

2、地理鄰近性讓一個國家在協防台灣方面存在更多利害關係，但同時也更容易成為中國的報復對象。

3、任何台灣突發事件都會造成巨大的經濟傷害，因此各國將試圖在「保護經濟利益、尤其高級半導體的取得」，以及「結束衝突、遏止戰鬥造成的混亂」之間取得平衡。

4、各國選擇的應對方式，將反映他們的國家利益與價值觀，但在很大程度上，也會受到其他國家的影響。

▼該智庫也對美國國會提出建議。（圖／路透）



美國政策制定者應該採取以下行動，讓華府處於最佳態勢，以利在突發事件發生時，建立最有效的台灣防禦聯盟：

1、把「避免台灣突發事件」列為優先要務。

2、向台灣強調，台灣對突發事件的反應，將成為決定外援的關鍵，不論是展現決心或者實力。

3、不用預期他國貢獻太多，但在探索可能干預手段時，也要具備創意。

4、深化亞洲內部之間、歐亞之間的安全關係，其中也包括美國。

5、支持並盡可能推動亞洲內部、不以美國為中心的安全關係網路發展。

6、規畫人道主義撤離行動，藉此促使東南亞各國認真思考台灣突發事件的應對策略。