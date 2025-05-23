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「台灣有事」各國相助？　華府智庫點名4組國家是關鍵

▲▼台灣,國軍,演習,軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲台海成為國際關注的地緣政治緊張熱點。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）21日公布報告，分析台灣發生突發事件時，美台以外各國可能如何應對，內文也點名4組關鍵國家的處境與可能策略。

報告指出，台灣突發事件可能重塑印太地區、乃至於全球的安全環境。該智庫檢視了地緣政治利益、價值觀以及物質力量，可能如何決定各國做法，而這在很大程度上，也取決於衝突發生時的具體情勢，以及4大關鍵結構性因素，包括台灣突發事件的具體性質、屆時的全球貿易與技術情勢、台美能力與反應、可供選擇的干預手段。

此外，有4組國家的反應，對於台灣重大突發事件的結果，發揮重要作用。

▼駐日美軍基地橫田空軍基地（Yokota Air Base）。（圖／達志影像／newscom）

▲▼ 駐日美軍基地橫田空軍基地（Yokota Air Base）。（圖／達志影像／newscom）

第一組：日本、菲律賓
這2個美國盟友都將處於台灣衝突的前線，並且都有美軍駐紮，卻也最容易受到中國軍事報復。

第二組：南韓、澳洲、印度
這些全是美國的親密盟友與夥伴，儘管地理位置距離主戰場較遠，但都必須考慮其應對將如何影響自身關切的安全問題，以及未來與美國的關係。

第三組：其他東南亞國家
泰國與新加坡必須考慮他們與華府的國防關係，柬埔寨、寮國與緬甸或許被北京施壓。其他東南亞國家，可能刻意採取中立立場。

第四組：歐洲與世上其他國家
歐洲如今更加關注台灣，因為許多國家看見了台海衝突與烏克蘭困境的相似之處。不過，與中國的不平衡關係，以及缺乏投射軍事力量的能力，將在很大程度上限制歐洲的直接干預。發展中國家則很可能站在北京那一邊，缺乏政治意願、遑論軍事力量向台灣馳援。

▼解放軍東部戰區，向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

▲▼中國人民解放軍東部戰區 (PLA) 地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

該報告在分析後，得出幾項結論：

1、如果台灣未陷入激烈戰鬥，美國也沒有大規模干預，其他國家出手援助台灣的可能性很低。

2、地理鄰近性讓一個國家在協防台灣方面存在更多利害關係，但同時也更容易成為中國的報復對象。

3、任何台灣突發事件都會造成巨大的經濟傷害，因此各國將試圖在「保護經濟利益、尤其高級半導體的取得」，以及「結束衝突、遏止戰鬥造成的混亂」之間取得平衡。

4、各國選擇的應對方式，將反映他們的國家利益與價值觀，但在很大程度上，也會受到其他國家的影響。

▼該智庫也對美國國會提出建議。（圖／路透）

▲▼美國國會大廈。（圖／路透）美國當選總統川普就職典禮的彩排和演練在華盛頓美國國會大廈舉行

美國政策制定者應該採取以下行動，讓華府處於最佳態勢，以利在突發事件發生時，建立最有效的台灣防禦聯盟：

1、把「避免台灣突發事件」列為優先要務。

2、向台灣強調，台灣對突發事件的反應，將成為決定外援的關鍵，不論是展現決心或者實力。

3、不用預期他國貢獻太多，但在探索可能干預手段時，也要具備創意。

4、深化亞洲內部之間、歐亞之間的安全關係，其中也包括美國。

5、支持並盡可能推動亞洲內部、不以美國為中心的安全關係網路發展。

6、規畫人道主義撤離行動，藉此促使東南亞各國認真思考台灣突發事件的應對策略。

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