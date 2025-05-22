「吉伊卡哇」第二彈防搶購亂象！　日本麥當勞緊急出手祭限購

圖文／鏡週刊

日本麥當勞再度掀起話題，與超人氣IP「吉伊卡哇（ちいかわ）」合作推出的快樂兒童餐玩具，開賣首波即引發瘋搶潮，造成多家門市玩具提前售罄、餐點遭棄置等亂象，官方22日緊急宣布兒童餐限購令。

首波推出的「吉伊卡哇」玩具包括：小八貓月曆、吉伊卡哇筆筒飲料杯、海獺師傅捲尺車，以及烏薩奇鬆餅收納盒，商品設計吸睛又具實用性，尚未開賣便吸引大批粉絲關注。實際開賣後反應超出預期，不僅門市湧現排隊人潮，更導致部分餐點無人領取、堆滿櫃檯，亂象百出。

▲ 有顧客只為玩具前來，拿走玩具後將餐點棄置，引發浪費食物問題。（翻攝自X）

有民眾在社群平台X分享，有人透過App下單付款後因需等待過久乾脆棄單，也有顧客只為玩具前來，拿走玩具後將餐點棄置，引發浪費食物問題。而這波搶購潮也讓代購與轉賣平台趁勢炒作，1套4款玩具的價格在二手市場喊到3000日圓（約新台幣640元），甚至有台灣代購單隻喊價250元，等於1組翻倍至千元，獲利驚人。

▲▼ 這波搶購潮也讓代購與轉賣平台趁勢炒作。（翻攝自X）

儘管日本麥當勞強調，請民眾避免為轉賣目的購買，仍難防止代購透過「人頭戰術」大量掃貨。日本麥當勞今在官網緊急公告，針對明（23日）登場的第二波快樂兒童餐「吉伊卡哇」與「Minecraft:The Movie」聯名玩具，實施每人限購4套餐（2款兒童餐合計）的措施，盼能將玩具「讓更多小朋友能夠擁有」。

日本麥當勞聲明翻譯

感謝您一向對日本麥當勞的支持與愛護。

自2025年5月23日（星期五）起，快樂兒童餐「Minecraft: The Movie」「ちいかわ」第二彈將開始販售。

為了能讓更多小朋友獲得，我們懇請每位顧客最多購買4套餐（「Minecraft: The Movie」與「ちいかわ」兩種合計）。

此外，也請避免為轉賣、再販售或其他營利目的而購買。

非常抱歉，敬請避免向門市洽詢有關庫存的事宜。

敬請理解與配合，謝謝。

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