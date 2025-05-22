快訊／3縣市大雨特報！國家警報響

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署14時15分針對3縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（22）日宜蘭、花蓮地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報

影響時間：22日下午至22日晚上

＊大雨：新北市山區、宜蘭縣、花蓮縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署14時20分也針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流。

大雷雨即時訊息示警區域

新北市：石碇區、坪林區、烏來區

宜蘭縣：宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、五結鄉

另外，氣象署針對宜蘭縣得子口溪(五峰旗防砂壩)、宜蘭縣猴洞坑溪、新北市逮魚堀溪發布山區暴雨災防告警，持續時間至16時20分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

山區暴雨災防告警

影響時間：22日白天

＊警戒區域：宜蘭縣礁溪鄉、宜蘭縣頭城鎮、新北市坪林區





資料來源：氣象署