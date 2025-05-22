白沙屯拱天宮「開爐收旗」　媽祖閉關12天聖顏重現

▲白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨舉行開爐儀式，為今年進香活動畫下圓滿句點。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

記者楊永盛／苗栗報導

白沙屯拱天宮媽祖聖駕5月11日回鑾跟萬年香火送入正殿神房，經過12天的關閉後，今（22日）天凌晨舉行「開爐收旗」儀式，睽違已久的媽祖聖容重現萬千信眾眼前，廟方執事人員從火缸內取出自北港朝天宮取回的萬年香火，倒入正殿與各殿香爐中完成合爐，為今年的進香活動畫下圓滿句點。

白沙屯拱天宮媽祖今年10天9夜的北港進香，11日下午媽祖聖駕在8人抬大轎返宮，執事人員恭請媽祖與火缸入正殿神房，放下紅色布幔，讓媽祖薰染萬年香火靈氣，進行為期12天的閉關儀式，12天也象徵一年12個月。

▲白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨舉行開爐儀式，為今年進香活動畫下圓滿句點。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

今天凌晨0時40分舉行開爐儀式，主委洪文華和值年爐主等人，在媽祖殿前舉行祭拜儀式，吉時一到，媽祖神房的紅色簾幔重新掀開，睽違已久的媽祖聖顏再度呈現信眾眼前。拱天宮也會準備湯圓供香燈腳享用，象徵整個進香活動圓滿結束。

接著，執事人員自神房中取出千辛萬苦從北港取回的香火，加入正殿與各殿香爐中完成合爐，完成大任的重要法器火缸、頭旗，最終收入媽祖神房內靜待來年進香，完成一年一度的媽祖進香活動。

廟方表示，開爐後香燈腳需到拱天宮持三炷清香或一大炷貢香，連同進香旗繞3圈過爐，稟明完成進香，清香帶回家中神明爐以示獲媽祖添香火；完成年度任務的進香旗，在祭拜後卸去兵將靈力，由信徒妥善安置在家中潔淨處，待明年進香再度取出使用。