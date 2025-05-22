美挺台眾議員罹癌逝世　曾籲美軍售台灣F-16戰機

▲美國民主黨籍友台眾議員康諾里癌症復發辭世。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國民主黨籍聯邦眾議員康諾里（Gerry Connolly）於21日清晨因癌症辭世，享壽75歲；這位長年在美國國會為台灣發聲的重要友人，僅在數周前才成功推動兩項友台法案於眾議院無異議通過。消息傳出後，駐美代表俞大㵢代表總統賴清德及全體台灣人民表達哀悼。美國台灣人公共事務會（FAPA）也讚揚康諾里對民主價值的堅定承諾，激勵無數挺台倡議者。

中央社報導，康諾里4月曾向選民坦承，罹患的食道癌復發，並宣布不再尋求連任。他在聲明中表示：「癌症雖然一度被擊退，但現在又回來了。」他的辦公室隨後證實，他是在家人陪伴下安詳辭世。聲明讚揚他一生致力弱勢群體與正義價值，是優秀國會議員與國際舞台上卓越的政治人物。

康諾里任職期間對台友好立場鮮明，是「國會台灣連線」共同主席之一，也是眾議院外交事務委員會成員；他積極推動《台灣保證落實法案》、《台灣國際團結法案》等多項強化美台關係的跨黨派立法。FAPA總會長林素梅表示，康諾里不僅鞏固美國對台承諾，亦在全球倡議中提升台灣的能見度，「他的貢獻將永遠被銘記」。

俞大㵢表示，「康諾里是真正的台灣之友，致力強化台美關係。我謹代表賴總統、台灣人民與政府，向他的家人致上最深切的哀悼。我們將永遠銘記他對台灣的長久友誼與始終如一的支持。」

康諾里自2009年進入國會以來，屢次就台灣議題發聲；2013年，在時任總統歐巴馬與中國國家主席習近平會面前夕，他聯名致函白宮，要求將台灣納入對話焦點。2016年，更在國會質詢時任國務院官員，針對台灣提出的F-16戰機與潛艦軍售進度延宕表達關切。

此後數年間，康諾里始終參與涉及台灣的重要議題，包括WHA排除台灣問題、美國對台軍售、促成駐美代表處正名、釐清聯合國2758號決議不涉台論述，以及推動解除美台交往限制等，無役不與。

今年2月，他與共和黨議員華格納（Ann Wagner）、民主黨籍議員劉雲平（Ted Lieu）共同提出《台灣保證落實法案》，當時他強調：「美國現在比以往任何時候都更需要展現對我們的朋友與盟友台灣的堅定支持。」