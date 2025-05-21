　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台大主任嗆前女友「懷孕被哪隻狗X」遭判拘　提新事證逆轉獲無罪

▲▼ 陳姓男子因對前女友辱罵「被狗X」，一、二審遭法院判拘役59日，陳男不服聲請再審，近日改判無罪確定 。（合成圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳姓男子因對前女友辱罵「被狗X」，一、二審遭法院判拘役59日，陳男不服聲請再審，近日改判無罪確定 。（合成圖／取自免費圖庫pexels）

記者潘鳳威／台北報導

陳姓男子與前女友小倩(化名)因分手後有嫌隙，某日在辦公室發生口角，陳男一氣之下竟嗆「懷孕的時候不知被哪隻狗X的」，現場同事全都聽得一清二楚，前任不堪受辱對他提告妨害名譽。一、二審均依公然侮辱罪判處陳男拘役59日。陳男不服並提出新事證，高院最終撤回原判，改判陳男無罪確定。

判決書指出，擔任台大醫院雲林分院工務室主任的陳男與小倩原為情侶關係，後因分手鬧得不愉快，於2021年7月30日下午3時許，在台大醫院的辦公室內爆發口角爭執，陳男一時理智斷裂嗆「懷孕的時候不知被哪隻狗X的」，小倩因不堪名譽受辱報警處理，陳男遭檢方依公然侮辱罪起訴。

台北地院審理期間，陳男辯稱說出「被狗X」的主因是2015年6月間，小倩傳了墮胎同意書給他，誣指是他讓自己懷孕，陳男便要小倩去做DNA鑑定證明，卻無下文，時隔多年後，陳男輾轉得知小倩外傳此事大為光火，造成他與現任女友困擾，才會脫口而出此言，且該言論之場合並不符合不特定人多數人在場之公然要件，故不成立公然侮辱罪。

法官認為，陳男以言語將小倩與狗類比，暗指其懷孕是與狗交配所致，嚴重貶損其人格與社會評價，構成明顯侮辱。且當時辦公室內有兩名同事在場，空間開放，民眾與同仁可自由進出，已符合公然要件，依公然侮辱罪判處拘役59日。陳男不服提起上訴，高等法院認定一審判決並無不當，駁回陳男上訴，二審維持原判決確定。

不過陳男認為原審法官未完整調查證據、關鍵部分未被採納，可能影響案件結果。陳男指出，現場兩名現場證人均表示未聽到他有侮辱性言論，但原審法官並未在判決中詳加說明與考量。此外，他拿出一段事件現場的完整影像，顯示當時情境與原審法官認定不同，向法院聲請再審。

高院法官再審認為，陳男因不滿小倩談及往事影響其現任感情，曾以「不知被哪隻狗操的」等粗俗語言發洩情緒，雖言語不雅，但屬偶發性、短暫發言，未造成實質名譽損害，言論尚在一般人可忍受範圍內，陳的言論自由應優於小倩的名譽權，撤銷原判決，改判陳男無罪確定，不得上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／麗嬰房發重訊「結束工廠運作」　全面委外減產
快訊／世壯運選手驚傳敗血症離世
獨／熱褲妹是女藥頭　黑歷史曝光
周末「全台有雨」降溫10度　一圖看降雨趨勢
三峽翁繞路原因曝！違停公園旁買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷
孟耿如被挖「1句預言離婚黃子佼」
綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／女兒殺酒友、孫子殺女師！81歲收養嬤見警...嚇出一句話曝悲情

台大主任嗆前女友「懷孕被哪隻狗X」遭判拘　提新事證逆轉獲無罪

國軍班長私賣戰鬥背心內蕊！誆同袍「可代購」詐財1.8萬...下場曝

遭指控有不當男女關係　台南警分局長嚴正否認：將提告捍衛清白

獨／熱褲女藥頭「果凍」黑歷史曝　毒品案判刑前...操盤凌虐棄屍

34年爛帳對簿公堂！姊控弟欠她44萬　扯「通靈作證」遭打臉

三峽翁繞路原因曝！違停公園旁買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

英業達3幹部「帶槍投靠」對手全判刑　仁寶挨罰20萬但免賠償

三峽慘劇還是謎！駕駛市區詭異繞20分鐘　這路口沒左轉卻直衝

快訊／泰山經營權爆拉抬股價+天價買畫　前董座等12人遭約談

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

【如獲至寶】蔡力行送「通化夜市水果」　黃仁勳興奮收下：是寶物

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

獨／女兒殺酒友、孫子殺女師！81歲收養嬤見警...嚇出一句話曝悲情

台大主任嗆前女友「懷孕被哪隻狗X」遭判拘　提新事證逆轉獲無罪

國軍班長私賣戰鬥背心內蕊！誆同袍「可代購」詐財1.8萬...下場曝

遭指控有不當男女關係　台南警分局長嚴正否認：將提告捍衛清白

獨／熱褲女藥頭「果凍」黑歷史曝　毒品案判刑前...操盤凌虐棄屍

34年爛帳對簿公堂！姊控弟欠她44萬　扯「通靈作證」遭打臉

三峽翁繞路原因曝！違停公園旁買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

英業達3幹部「帶槍投靠」對手全判刑　仁寶挨罰20萬但免賠償

三峽慘劇還是謎！駕駛市區詭異繞20分鐘　這路口沒左轉卻直衝

快訊／泰山經營權爆拉抬股價+天價買畫　前董座等12人遭約談

85歲陳淑芳小學聚會「人數只剩兩桌」！　珍惜緣分：只剩兩人也要聚

快訊／麗嬰房發重訊「結束工廠運作」　全面委外減產

獨／女兒殺酒友、孫子殺女師！81歲收養嬤見警...嚇出一句話曝悲情

世壯運外籍選手驚傳敗血症離世　執委會：全力協助

凍刪預算害阿兵哥沒飯吃？　翁曉玲：是總統府不願付廚師費用

黃子佼、孟耿如被爆離婚　兩性專家：第一時間做決定是最好

殲-10C飛進美國「後院」？　印巴空戰後...哥倫比亞傳將採購至少24架

別以為撐一下就可過去！「4個警訊」代表你壓力已經超標　

台大主任嗆前女友「懷孕被哪隻狗X」遭判拘　提新事證逆轉獲無罪

玉山銀行攜手聖馬爾定醫院　 推動健康永續價值

女孩嫁大21歲老公很幸福　她曝說話古板背後藏深意

社會熱門新聞

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

獨／三峽駕駛座細節照！目擊者曝「3可能」：粉圓釀禍？

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

即／女騎士招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」

打鐵健身房營業半年倒了　會員要谷阿莫出來面對

台南死亡衝撞「夫妻永別」　護理師路過CPR搶救

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

78歲翁釀3死！綠委助理疑護航被罵翻

女控遭灌毒性侵　律師男友幫報案結果逆轉

嘉市女師爆求愛畢業生！鹹濕對話流出

更多熱門

相關新聞

2030台海戰爭兵推　中國要南韓阻美軍介入

2030台海戰爭兵推　中國要南韓阻美軍介入

南韓媒體披露，美國智庫在國防部參與下，對中國2030年入侵台灣引發戰爭，並擴散至朝鮮半島的情境進行兵棋推演，劇本中當駐韓美軍試圖介入台灣局勢時，中國更揚言打擊朝鮮半島。近期川普政府暗示擴大駐韓美軍戰略靈活度以牽制中國，可見美國政府內外再次認知到兩岸局勢與朝鮮半島安全密切相關。

就職滿周年　賴清德中常會上感謝全體黨公職：一起為台灣打拚

就職滿周年　賴清德中常會上感謝全體黨公職：一起為台灣打拚

輝達總部落腳台北釋出近百職缺　人力銀行曝韌體工程師薪資達8萬元

輝達總部落腳台北釋出近百職缺　人力銀行曝韌體工程師薪資達8萬元

蔡英文結束訪歐行程返台　曝心聲：靠大家努力「讓世界看見台灣」

蔡英文結束訪歐行程返台　曝心聲：靠大家努力「讓世界看見台灣」

台灣人在柬埔寨被抓！　正面照曝光

台灣人在柬埔寨被抓！　正面照曝光

關鍵字：

口角公然侮辱法庭台灣無罪

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

家寧「有很多Andy不忠證據」！

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

全台有雨！　鋒面報到時間曝

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面