台大主任嗆前女友「懷孕被哪隻狗X」遭判拘　提新事證逆轉獲無罪

▲陳姓男子因對前女友辱罵「被狗X」，一、二審遭法院判拘役59日，陳男不服聲請再審，近日改判無罪確定 。（合成圖／取自免費圖庫pexels）

記者潘鳳威／台北報導

陳姓男子與前女友小倩(化名)因分手後有嫌隙，某日在辦公室發生口角，陳男一氣之下竟嗆「懷孕的時候不知被哪隻狗X的」，現場同事全都聽得一清二楚，前任不堪受辱對他提告妨害名譽。一、二審均依公然侮辱罪判處陳男拘役59日。陳男不服並提出新事證，高院最終撤回原判，改判陳男無罪確定。

判決書指出，擔任台大醫院雲林分院工務室主任的陳男與小倩原為情侶關係，後因分手鬧得不愉快，於2021年7月30日下午3時許，在台大醫院的辦公室內爆發口角爭執，陳男一時理智斷裂嗆「懷孕的時候不知被哪隻狗X的」，小倩因不堪名譽受辱報警處理，陳男遭檢方依公然侮辱罪起訴。

台北地院審理期間，陳男辯稱說出「被狗X」的主因是2015年6月間，小倩傳了墮胎同意書給他，誣指是他讓自己懷孕，陳男便要小倩去做DNA鑑定證明，卻無下文，時隔多年後，陳男輾轉得知小倩外傳此事大為光火，造成他與現任女友困擾，才會脫口而出此言，且該言論之場合並不符合不特定人多數人在場之公然要件，故不成立公然侮辱罪。

法官認為，陳男以言語將小倩與狗類比，暗指其懷孕是與狗交配所致，嚴重貶損其人格與社會評價，構成明顯侮辱。且當時辦公室內有兩名同事在場，空間開放，民眾與同仁可自由進出，已符合公然要件，依公然侮辱罪判處拘役59日。陳男不服提起上訴，高等法院認定一審判決並無不當，駁回陳男上訴，二審維持原判決確定。

不過陳男認為原審法官未完整調查證據、關鍵部分未被採納，可能影響案件結果。陳男指出，現場兩名現場證人均表示未聽到他有侮辱性言論，但原審法官並未在判決中詳加說明與考量。此外，他拿出一段事件現場的完整影像，顯示當時情境與原審法官認定不同，向法院聲請再審。

高院法官再審認為，陳男因不滿小倩談及往事影響其現任感情，曾以「不知被哪隻狗操的」等粗俗語言發洩情緒，雖言語不雅，但屬偶發性、短暫發言，未造成實質名譽損害，言論尚在一般人可忍受範圍內，陳的言論自由應優於小倩的名譽權，撤銷原判決，改判陳男無罪確定，不得上訴。