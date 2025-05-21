快訊／好消息！三峽車禍男童「拔管脫險」　另一童將動骨折手術

<span> </span>

記者閔文昱／新北報導

三峽重大車禍釀3死12傷，其中5名傷患送新北土城醫院，包括13歲OHCA女童和一名成年男子、另還有2童（一男一女）。土城醫院今（21日）晚間說明，男性學童今日接受骨折手術復位，術後情況穩定良好，已於傍晚成功拔除呼吸管，並計劃觀察兩天，預計於星期五轉至普通病房，進行後續跨團隊照護。

三峽重大車禍事件傷患分別送往恩主公醫院、土城醫院和亞東醫院，事件當下4人當場失去生命跡象，其中3人已經死亡，最後1名13歲女學生在土城搶救當中。

▲新北市三峽區北大國小旁重大事故。（圖／記者黃彥傑翻攝）

土城醫院副院長游明晉說明，目前仍有4名傷患收治住院，其中OHCA女童生命徵象穩定需要維生系統維持；每天中午召開跨團隊會議，包括外傷科、一般外科、整型外科、骨科、神經外科、兒科、影像診療科及護理部一起討論，給予最好的治療方向。

游明晉表示，另一名成年男性已經於今日進行鎖骨及肋骨手術復位，情況穩定；男性學童今日接受骨折手術復位，術後情況穩定良好，已於傍晚成功拔除呼吸管，並計劃觀察兩天，預計於星期五轉至普通病房，進行後續跨團隊照護，另一位學童將進行骨折手術復位，預計後天可轉至普通病房後續照護。