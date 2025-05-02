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全家聯名bb.q炸雞推「蜂蜜柚橘霜淇淋」！限3天組合優惠

▲▼全家霜淇淋、全家冰品優惠。（圖／業者提供）

▲全家合作韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，推出「蜂蜜柚橘霜淇淋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家5月霜淇淋新口味，將與韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」聯名合作，5月5日起推出「蜂蜜柚橘霜淇淋」，酸甜滋味專為夏日打造，除了開賣前3天在APP隨買跨店取推出「5支188元」優惠。門市即日起至5月27日還有「國際冰品在全家」抽抽樂，有機會抽到最低「第二件0元」吃冰優惠。

全家看好溫升商機，此次Fami!ce霜淇淋攜手全球最大連鎖韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，以蜂蜜蒜味炸雞、柚香鮮蝦PIZZA等店內熱銷商品，結合韓國國民飲品蜂蜜柚子茶為靈感，推出「蜂蜜柚橘霜淇淋」。

「蜂蜜柚橘霜淇淋」主打清爽不膩，融合柚子果汁與龍眼蜜，再添加橘子果汁，提升層次香氣，冰涼中帶有自然果香，再帶出蜂蜜回甘，適合餐後解膩或午後療癒，是專為夏季打造的滋味。

▲▼全家霜淇淋、全家冰品優惠。（圖／業者提供）

▲「蜂蜜柚橘霜淇淋」融合柚子果汁與龍眼蜜，再添加橘子果汁，提升層次香氣。（圖／業者提供）

5月5日至5月7日新品上市期間，全家會員APP「隨買跨店取」推出Fami!ce霜淇淋「5支188元」優惠，後續全家也將持續攜手bb.q CHICKEN，推出多元美味商品。

▲▼全家霜淇淋、全家冰品優惠。（圖／業者提供）

▲全家同步推出「國際冰品在全家」抽抽樂。（圖／業者提供）

全家即日起於線上線下，同步推出「國際冰品在全家」抽抽樂活動，集結Lavelee、Tank Boy、SEOJU、FUTABA、Yogo、ICC、31BR、哈根達斯等，超過百款海外直輸人氣冰品，更邀請台灣人氣天團Energy 擔任夏日沁涼大使，號召到全家體驗最涼爽的夏季盛會。

▲▼全家霜淇淋、全家冰品優惠。（圖／業者提供）

▲即日起至5月20日，全家會員每日於APP可玩2次國際冰品轉盤遊戲。（圖／業者提供）

即日起至5月27日，凡消費者於實體店舖單筆購買任兩件國際冰品，即可於收銀機面板玩一次抽獎遊戲，單筆消費每人最多可抽三次，有機會獲得第二件0元、任兩件66折、77折、88折等驚喜優惠。

即日起至5月20日，全家會員每日於APP可玩2次國際冰品轉盤遊戲，可獲得冰品折價券，通通有獎。

★7-ELEVEN 冰品優惠

7-ELEVEN 近來再度聯名「寶可夢」推出近10款新品，其中雪淋霜霜淇淋新口味「香檳葡萄」，使用天然葡萄汁，酸甜口味帶出葡萄香氣，搭配「胖丁紙套」餅杯超療癒。

▲7-ELEVEN聯名寶可夢，推出限定包裝的「香檳葡萄霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

思樂冰則與澎湖縣府合作，推出獨家限定「仙人掌風味思樂冰」，使用澎湖在地仙人掌汁，加入紅龍果、藍莓果汁調和出的獨特風味，搭配上「百變怪」的粉紫色杯身，品嚐到酸甜清涼滋味。

▲此次思樂冰與澎湖縣府合作推出獨家限定「仙人掌風味思樂冰」。（圖／業者提供）

7-11自5月2日起至5月5日，雪淋霜霜淇淋、思樂冰、酷聖霜霜淇淋，同步推出立夏優惠，全品項「第二件10元」。

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