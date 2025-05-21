「機器人格鬥大賽」來了！　陸網嗨：「鋼鐵擂台」劇情要實現了

記者陳冠宇／綜合報導

大陸「世界機器人大賽・系列賽」機甲格鬥擂台賽定於5月25日在杭州舉行，杭州機器人公司宇樹科技將「派員參賽」，且早已開始進行訓練。大陸網友直呼，「鋼鐵擂台」（Real Steel）的電影劇情要實現了。

綜合陸媒報導，「CMG世界機器人大賽・系列賽」主要由表演賽和競技賽兩部分組成。表演賽中，人形機器人將挑戰並展示人類傳統體育項目：格鬥，包括單機格鬥展示和群體格鬥展示等多個環節。

競技賽方面，共設置四支參賽隊伍（含宇樹科技），由來自不同領域的操控者即時操作機器人，通過多輪格鬥比拼，決出最終優勝者。

宇樹科技將以合作方身份參加比賽。宇樹科技約一個月前發布影片稱，一直在為參加格鬥大賽的機器人進行技術研發調試和算法訓練。

▲機器人格鬥大賽預告圖。（圖／翻攝微博，下同）

除機甲格鬥擂台賽以外，該機器人大賽還將開啟機器人足球賽、機器人籃球賽等賽事。

值得注意的是，這場機器人大賽受到矚目與具有指標性之處，在於將透過央視旗下頻道進行全程直播，凸顯出大陸官方的高度重視。

對此，有大陸網友直呼，「鐵甲鋼拳（台灣譯為鋼鐵擂台）快成紀錄片了」、「電影劇情就要實現了」、「搞個機器人拳擊比賽真有看頭」、「太熱鬧了，這熱鬧我一定要看到」、「機器人打不疼，還是看體力哪個好」。