氣候變化大慎防皮膚病　醫曝預防濕疹與異位性皮膚炎秘訣

▲濕疹症狀包括紅癢、脫皮及水泡等，病灶可出現在臉部、脖子、身體、手肘，及膝窩等，且容易反覆發作。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在季節交替，氣溫與濕度劇烈變化的時期，對於濕疹與異位性皮膚炎的病人來說，可能加重皮膚的不適，花蓮慈濟醫院皮膚科醫師林佳萱提醒，濕疹與異位性皮膚炎的病友，應注意天氣變化對皮膚的影響，及早預防和治療，能減少濕疹的發生或異位性皮膚炎的惡化，保持皮膚健康。

忽冷忽熱、時而降雨時而大晴天，近期門診中出現許多因皮膚發紅、搔癢，甚至抓到破皮感染的病人，林佳萱醫師表示，氣溫與濕度的劇變使皮膚屏障變得脆弱，水分流失，導致皮膚乾燥，甚至出現微小破損，成為過敏原與刺激物進入皮膚的通道，引起發炎反應。患者不分年紀，從小朋友到年長者都有。

林佳萱醫師指出，皮膚疾病的惡化可以分為「外因性」和「內因性」。外因性包括氣溫、濕度的變化、紫外線曝曬等外部環境因素，這些都會損害皮膚屏障，導致水分流失及乾燥。另外，換季時空氣中塵蟎、花粉、黴菌孢子等過敏源濃度上升，增加對皮膚的刺激。內因性則與遺傳的過敏體質及自身的免疫狀態有關，包含季節交替期間，體內的荷爾蒙波動、自律神經系統等也可能影響免疫系統，使發炎反應更加明顯。

▲皮膚科醫師林佳萱提醒，濕疹與異位性皮膚炎的病友應注意天氣變化，及早預防和治療降低惡化，保持皮膚健康。

「濕疹是一個總稱，指的是由多種原因引起的皮膚發炎反應。」林佳萱醫師說，症狀包括紅癢、脫皮及水泡等，可能是急性或慢性，而異位性皮膚炎則是與遺傳性過敏體質有關的特定型態的慢性濕疹，常與氣喘及過敏性鼻炎一起出現。異位性皮膚炎在嬰幼兒期常出現於臉上或手肘、膝蓋等肢體的伸側，到了兒童期之後則會慢慢轉變成好發於脖子、手肘窩、膝窩等處，病灶容易反覆發作。林醫師也提醒，若是出現搔癢難耐的病灶，影響生活、工作或睡眠，應及早就醫，避免病灶範圍持續擴大，或抓破皮膚、出現滲液，導致傷口感染形成蜂窩性組織炎。

對於濕疹與異位性皮膚炎的治療，林佳萱醫師表示，第一線治療包括保濕藥膏、外用類固醇藥膏、免疫調節劑藥膏，以及口服抗組織胺藥物止癢，並可搭配窄波段UVB 311 nm紫外線光療。對於症狀較嚴重的患者，亦可考慮短期使用口服或注射類固醇治療。針對極度嚴重的異位性皮膚炎患者，可使用口服免疫抑制劑、皮下注射生物製劑杜避炎（dupilumab），以及最新的口服標靶小分子藥物 Janus激酶抑制劑（JAK inhibitors）來治療，成效十分良好，且無長期使用類固醇的副作用。

林佳萱醫師也分享預防濕疹與異位性皮膚炎保養的秘訣：

1. 做好保濕：每天洗澡後勤擦乳液，保持皮膚水潤。

2. 選擇溫和的清潔產品：避免用過熱的水洗澡，選擇無刺激性清潔劑。

3. 穿透氣衣物：選擇棉質衣物，避免穿過於厚重或不透氣的衣物。

4. 遠離過敏源：避免接觸已知的過敏源，若不確定自己的過敏源，可向皮膚科醫師諮詢，安排檢查。

5. 減壓：適當調節生活壓力，維持身心平衡。

6. 避免搔抓：皮膚癢時，使用乳液、藥膏或冰敷來緩解癢感，避免抓破皮膚。

林佳萱醫師也提到，隨著醫學的進步，現在治療濕疹和異位性皮膚炎的方法越來越多樣且十分有效，建議病人及早就醫，尋求專業的皮膚科醫師協助，避免病情惡化，重拾健康美麗的肌膚。

