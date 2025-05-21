目睹老夫妻遭撞飛！休假護理師急CPR搶命　見他「慢慢斷氣」痛心

▲玉井區傳出車輛暴衝事故，一對老夫妻外出散步時，突遭駕駛廂型車的38歲嚴姓男子撞上，導致夫妻倆1死1重傷。（圖／CTWANT）

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繼新北市三峽區北大國小附近發生重大死傷車禍後，台南玉井區昨（20日）又傳車輛暴衝事故，一對老夫妻外出散步時，突遭駕駛廂型車的38歲嚴姓男子撞上，導致夫妻倆1死1重傷。車禍發生當下，一名恰巧在現場的護理師聽見求救聲後，立刻上前幫男傷者施以CPR搶救，但看著他漸漸失去呼吸心跳，讓她痛心不已。

據了解，該起憾事發生於昨（20日）昨晚5時許，61歲張姓男子與60歲妻子吳女當時正走在馬路旁散步，怎料嚴姓駕駛開車行經玉井老街時，不知為何突高速衝撞老夫妻，張男遭撞飛當場失去生命跡象，緊急送醫仍不幸身亡，至於吳女則肩骨骨折、頭部外傷，所幸意識清醒，被送醫治療。

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▲61歲張姓男子遭撞後，當場失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

事發當下，一名在休假的護理師剛好在附近冰店吃冰，而她停放在騎樓下的機車也遭波及毀損，聽見「有人被撞」的呼喊聲時，她立刻衝上前跪地CPR。護理師透露，起初張男還有呼吸，但生命跡象逐漸微弱，她立刻為對方進行CPR搶救，遺憾最終仍救不回。她表示，當下情形無關熱心與否，這是她的專業，能為傷者做的就只有這些，盡自己所能與死神搶命。

肇事駕駛嚴男則供稱，自己當下是因癲癇發作才釀禍，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。經警方實施酒測，並未發現酒駕情事，訊後已將嚴男依《過失致死罪》移送地檢署偵辦。

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