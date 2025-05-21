三峽肇事翁疑蓄意犯案！前同事爆驚悚真相：他開車就變了個人

▲三峽肇事翁余男釀3死12傷，前同事出面爆料其過往疑有怒路症，檢警目前正釐清其是否為蓄意犯案。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

新北市三峽區北大國小前19日下午發生嚴重車禍事故。一名78歲余姓老翁駕車行經該處時，突因不明原因暴衝，整輛車闖紅燈猛力撞上正好下課正在行經該處的學童與家長們，造成12人受傷、3人死亡的慘案。目前，警方初步排除酒駕、毒駕，而根據同事爆料，余男恐有蓄意犯案可能，而檢警也持續釐清案件，若余男真為蓄意犯案，恐將犯下殺人罪，最重可判死刑。

根據《鏡報新聞網》報導，過去余男曾任大同公司財務長一職，並曾被外派至泰國、日本，而在退休之後也轉任為大同公司監察人一職。據余男同事所言，余男過去是沉默寡言，謹慎低調的財務人，但只有手一碰到方向盤，就像是變了個人一樣。

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數名余男同事爆料，過去搭過他所駕駛的車，每逢開車時就可以看見其變得焦躁又易怒，與平時沉默寡言的模樣相比，簡直判若兩人。余男的同事透露曾見到前方車輛在紅燈轉綠燈後，因慢了1秒就被余男狂按喇叭；也有人曾看見余男被超車後，追著對方罵持續好幾公里，研判余男恐有嚴重的路怒症，因平時過度壓抑情緒，唯在開車時爆發，最終不幸釀成悲劇。

在事件發生以後，許多監視器畫面於網路上瘋傳，畫面顯示余男在北大國小前路段無故加速，沿路衝撞行人及機車，過程長達近百公尺，全程未見其減速。而目前檢警已調閱行車紀錄器及通聯記錄，將持續追查余男是否為蓄意犯案，若確認其當下確實有強烈犯意，刑責將由過失致死改為殺人罪，最重可判死刑。

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