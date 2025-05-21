冷血燒死女店員！美49歲死囚「注射處決」伏法　臨終哀求：原諒我

▲ 強森縱火導致哈里斯嚴重燒傷致死。（圖／翻攝自TDCJ、X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州49歲男子強森（Matthew Lee Johnson）2012年5月搶劫達拉斯郊區加蘭市（Garland）一間便利商店，縱火焚燒女店員致死，被判處死刑，20日案發屆滿13年當天伏法，臨死前向受害者家屬坦言，「我做出錯誤的決定」，「請原諒我」。

《美聯社》報導，76歲女店員哈里斯（Nancy Harris）在當地便利商店工作超過10年，育有4個兒子、11名孫子女與7名曾孫，2012年5月20日案發當天她值早班時，強森突然闖入將打火機油淋在她頭上並要求交出錢財，從收銀機中搶走現金後在她身上點火，接著就冷靜走出商店。

身上起火的哈里斯逃出店外求救，直到一名員警用滅火器滅火，強森則在犯案約一小時後被捕。而哈里斯因頭部、臉部、頸部、肩膀、上臂及腿部等多處二至三度燒燙傷，承受巨大痛苦，幾天後宣告不治，但臨終前仍可向警方描述兇嫌特徵。

強森隔年受審便坦承犯行並表示後悔，「我傷害一個無辜的女人，奪走一條生命」，「殺死她或傷害她並非我的本意，但我這麼做了。」他聲稱當時吸食價值100美元的古柯鹼後神智不清，律師則稱他幼年曾遭受性侵，且長期受毒癮所苦。

20日處決當天，當典獄長問他最後有什麼話想說，他轉頭看向哈里斯親屬，緩慢但清晰地說道，「當我看著你們每個人，彷彿又看到那天的她。我請求你們的原諒，我無意傷害她」，「我祈禱她會是我睜開眼看到的第一個人，與我共度永生」，「我做出錯誤的選擇，做了錯誤的決定，現在我要付出代價」，也向妻子和女兒請求原諒。

行刑過程中，強森注射致命劑量的鎮靜劑戊巴比妥，26分鐘後藥效發作，他喘了幾口氣後重複發出類似打鼾的聲音，不到1分鐘後不再動彈。哈里斯的3個兒子、2名媳婦及1名孫女目睹全程，事後未對媒體發表評論。

強森是德州今年處決的第4名死刑犯，全美今年截至目前已有18名死囚伏法，而德州歷來都是最頻繁執行死刑的州。當天稍早印第安納州也對2000年殺害一名警察的死囚瑞奇（Benjamin Ritchie）執行注射死刑，佛州此前於15日處決死囚羅傑斯（Glen Rogers），田納西州則預定22日處決死刑犯史密斯（Oscar Smith）。