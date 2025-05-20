三峽翁「精準撞騎士」疑路怒追車　他還原行跡曝疑點：有主觀意識

記者趙蔡州／綜合報導

新北市三峽區19日下午發生重大死亡車禍，78歲高齡余姓駕駛突然暴衝，在北大國小附近衝撞學生與路人，造成3死12傷悲劇。在警方排除酒駕肇事後，隨著越來越多的監視器、行車紀錄器影片曝光，有網友發現，余男事發前還能精準操控車輛，質疑根本是「路怒」情緒失控，蓄意衝撞肇事。

經常評論社會時事的臉書粉絲團「一百五」表示，監視器畫面可以看見，事發前半分鐘，駕駛就在學成街整輛車停在機車停等區內，緊跟著正前方機車騎士，騎士綠燈左轉後，駕駛立刻跟著慢速左轉向前，結果先是左前輪撞到分隔島，後來倒車又撞到後車，最後才回正往前開。

▲余男先是撞上機車，接著再撞上正在通過路口的學生。（圖／記者黃彥傑翻攝）

一百五指出，駕駛後來跟著騎士左轉進國成街，這時落後女騎士大約20秒，「駕駛從原本陪前方機車騎士慢速左轉，到落後時突然加速左轉，行跡極似追車，在小巷內高速狂飆」、「當時國光街、國成街都是全時相行人號誌，大量下課學童過馬路，機車騎士等紅燈」。

一百五說，駕駛在道路疾駛，不撞路旁也不撞汽車，精準撞飛停在學成街等紅燈的同一名女騎士，騎士連人帶車噴飛，汽車高速狂飆狀態通過路口，撞飛一群學童，再進入復興路132巷撞上2名學童。

一百五分析，「從事故前半分鐘的行徑可得知，駕駛有打R檔再打回、回正、左轉等精細操作，根本不可能是老年身體不適或車輛故障等原因，兇手是有主觀意識的在操作車輛」。

批踢踢也有網友指出，他看了許多次路口監視器影片，發現可能是女騎士黃燈沒衝，加上停等紅燈時車輛的角度很微妙，導致駕駛想要往前時撞上分隔島，遷怒女騎士想找對方理論，才發生意外。也有另一位網友發現，駕駛暴衝時還能精準閃過對向跨越中線超車的車輛，質疑他當時意識清醒。

余男19日肇事後，從車裡被救出時還有意識，對醫護人員說了句「不記得了」，就陷入昏迷，目前在加護病房急救中，未脫離險境，經醫院抽血檢驗，酒測值為零，警方在車內也未發現可疑藥物或毒品，目前排除余男酒駕、毒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清。