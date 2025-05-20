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王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

宋小姐表示曾與王文洋在御之苑豪宅（圖）多次發生性關係，雙方首次親密接觸後，王還給她20萬元現金。（翻攝GoogleMaps）

▲宋小姐表示曾與王文洋在御之苑豪宅（圖）多次發生性關係，雙方首次親密接觸後，王還給她20萬元現金。（翻攝GoogleMaps）

圖文／鏡週刊

宋小姐告訴本刊，5、6年前，一名許姓男子自稱從某個網站看到她的照片及背景介紹，主動約她見面，雙方約碰面後，上了對方的車子閒聊，許男問她：「有沒有性經驗？」她回：「沒有。」許接著說：「我老闆年紀大，很喜歡你這種的，有個打工賺錢機會要妳去他家陪他聊天喝酒，讓他容易入睡。」她允諾後，過了幾天的某日晚上，許突然來電要載她去見老闆，隨後便被帶去台北101附近的一處豪宅。而宋小姐口中的許姓男子經本刊調查，原來就是某電視台前高層。

宋小姐說，一開始並不知道要見面的老闆是誰，被帶到社區的一樓住家後，立刻被要求關掉手機，許先生檢查完就先行離開，獨留她與白髮蒼蒼的老闆在客廳聊天，當時她並不知道眼前的老先生就是王文洋，等後來雙方熟了，王文洋才透露自己的身分，她記得偌大的房子裝潢並不豪奢，王文洋當時帶她走上旋轉內梯上了2樓，房門一推就是主臥，裡頭除了一張雙人大床外，左側還有一套獨立衛浴，右側則擺放了一尊雕像藝術品，床旁矮櫃上方還有王文洋的全家福合照，裝潢與客廳同樣都走極簡風。

身價千億元的宏仁集團總裁王文洋，遭控在5年多前包養宋姓女大生，並生下1子，官司由台北地院審理中。

▲身價千億元的宏仁集團總裁王文洋，遭控在5年多前包養宋姓女大生，並生下1子，官司由台北地院審理中。

2人進入主臥後，王文洋立刻叫她脫掉衣服並伸手撫摸她的身體，接著就發生關係，王文洋從頭到尾都沒戴保險套，因為有落紅，知道她是處女時，王還開心地給了她2疊千元鈔票共20萬元，並不忘交代她去浴室沖洗一番，她記得浴室裡有面牆，是用嬰兒的照片當成磁磚貼上去，並非傳統的相框，最後王文洋還請傭人叫來計程車送她回家。

宋小姐說，初次發生關係後過了一陣子，她手機突然出現無顯示號碼的來電，她接起電話來，對方竟是王文洋，而且直接要她再到信義區豪宅，過程跟第一次一樣，王文洋又帶她上2樓主臥室，同樣沒戴套，不過這回王文洋只給她10萬元。

宋小姐指控王文洋與她生下1子，她接受本刊專訪，表示希望孩子認祖歸宗卻遭羞辱，只好提告討公道。（翻攝aSugarDating）

▲宋小姐指控王文洋與她生下1子，她接受本刊專訪，表示希望孩子認祖歸宗卻遭羞辱，只好提告討公道。（翻攝aSugarDating）


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