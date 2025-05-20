ET民調／台中市9大政策平均滿意度破76%　盧秀燕施政滿意度維持高檔75.2%

記者陳弘修／台北報導

根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，台中市民對於市長盧秀燕所推動的九大政策給予高度肯定，平均滿意度為76.2%，排名最高的前三項分別為藝文建設與文化行銷82.1%、廚餘再利用及發電的綠能政策79.1%、友善高齡的安全與健康照護78.5%。調查結果也指出，有82.9%民眾對於居住在台中市表示感到幸福，而盧秀燕的施政表現也獲得正向評價，滿意度維持高檔75.2%。

為瞭解對於台灣各城市發展政策及措施的需求與期待，《ETtoday民調雲》持續進行調查。在最新出爐的台中市政部分，調查時間為5月9日至5月15日，調查對象為年滿20歲以上且設籍台中市的民眾，以「EDM」方式進行封閉式網路問卷調查，有效樣本數1,298份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.72%。

調查結果顯示，台中市民對於市長盧秀燕在九大施政面向所推動的政策，都給了高度支持的正向評價，內容包括：交通發展、永續淨零、宜居友善、守護安全、人才創新、活水經濟、族群共榮、文化魅力、智慧治理，九項政策的平均滿意度為76.2%

在整體評價上，有75.2%的台中市民對於盧秀燕的施政表現感到滿意。在城市幸福感部分，更有高達82.9%民眾對於居住在台中市表示感到幸福。

以下為《ETtoday民調雲》此次針對台中市城市政策與措施所進行調查的結果與內容：

一、打造軌道城市

台中市為打造軌道城市，設立捷運工程局，七線齊發，推動藍線主線、綠線延伸、橘線機場捷運、紫線環狀線等，並啟動橘線延伸海線可行性研究。調查結果發現，有75.7%的民眾對市府在規劃捷運路網、完善大眾運輸的表現感到滿意，不滿意者19.9%，4.5%表示不知道或沒意見。

二、廚餘利用再發電

台中市外埔綠能生態園區為全國首座生質能源廠，透過廚餘厭氧發酵產氣發電，至113年底累積發電逾1,297萬度，落實資源循環與低碳發展。調查發現，有79.1%的民眾對於市府推動廚餘再利用及發電成效的表現感到滿意，不滿意者11.9%，9.0%表示不知道或沒意見。

三、育兒友善環境與服務

台中市推動育兒友善環境，公托從5處擴增至46處，增加近九倍，公幼、親子館據點也大幅增加，公托收費六都最低。調查結果發現，有77.5%民眾對於市府減輕育兒負擔與提升托育服務的表現感到滿意，不滿意者13.6%民眾，9.0%表示不知道或沒意見。

四、高齡安全與健康照護



截至113年，台中市已設置60處日照中心與長照據點，並建置防跌設施與智慧監控系統，強化社區巡邏與緊急醫療設備，提升市民安全與健康保障。調查發現，有78.5%民眾對於市府在提升市民安全與健康照護方面的表現感到滿意，不滿意者14.3%，7.2%表示不知道或沒意見。

五、人才培育與創新發展

台中市設立創新實驗基地與職人學院，推動AI及數位技能培訓、職涯媒合平台，協助青年就業與產業升級，培育智慧製造與科技應用人才。調查結果發現，有70.7%民眾對於市府在人才培育與創新發展方面的政策表現感到滿意，不滿意者17.7%，11.6%表示不知道或沒意見。

六、地方經濟與產業競爭力

台中市推動購物節、夜市整合與地方創生計畫，並擴大農業加值加工中心，輔導青年創業品牌，帶動商機與在地就業。調查發現，有76.7%民眾對於市府在促進地方經濟與提升產業競爭力方面的表現感到滿意，不滿者19.3%，4.0%表示不知道或沒意見。

七、族群融合與多元友善

台中市設立新住民家庭服務中心，推動原住民族語言復振與文化活動，並擴大身障無障礙通用設施與支持系統，打造包容、平等的多元社會。調查發現，有69.0%民眾對市府在促進族群融合與打造多元友善城市方面的政策感到滿意，不滿意者14.1%，16.8%表示不知道或沒意見。

八、藝文活動與文化行銷

台中市舉辦爵士音樂節、搖滾台中等大型活動，吸引民眾參與；同時活化帝國糖廠、刑務所等文化資產空間，提升城市文化魅力。調查發現，有82.1%民眾對於市府在推動藝文建設與文化行銷方面的表現感到滿意，不滿意者13.1%，4.8%表示不知道或沒意見。

九、智慧治理與便民服務

台中市推動「台中通」整合超過60項線上申辦服務，並建置智慧交通號誌與開放資料平台，提升行政效率與市政透明度。調查發現，有77.2%民眾對於市府在強化智慧治理與便民服務方面的表現感到滿意，不滿者16.6%，6.2%表示不知道或沒意見。