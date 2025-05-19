快訊／78歲老翁撞死3人「昏迷」抽血結果曝　奪命暴衝原因調查中

記者黃彥傑、柯沛辰／新北報導

新北市三峽區19日下午4點多發生一起嚴重死亡車禍，78歲余姓男子駕轎車行經國光街、國成街口，突然在北大國小旁衝撞多名學生，導致3人死亡、12人受傷，其中還有1人命危搶救中。三峽警分局長劉文雄表示，肇事的余男經抽血檢驗，確認沒有酒駕，其餘身體狀況仍在釐清中。

當時下午4點多，正逢三峽國中、北大國小放學時間，走在斑馬線上的多為三峽國中學生，不料余男駕車高速闖紅燈，直接撞飛路過騎士和斑馬線上的學生，讓目擊者當場放聲尖叫。余男肇事後，仍不斷向前狂飆，直到撞到路中央分隔島才停下。

▲余姓駕駛被救出時，左腿骨折，陷入昏迷。（圖／民眾提供，下同）

救護車到場時，有4名傷者無呼吸心跳，其中3人（2學生、1騎士）送醫搶救後不治，另名張姓女童急救後恢復生命跡象。至於肇事的余男，從車內被救出時，因左腿骨折陷入昏迷，目前還在亞東醫院搶救中，仍尚未甦醒。

三峽警分局長劉文雄表示，余男經送醫抽血檢驗後，已排除酒駕，至於身體是否有慢性疾病或其他狀況，院方仍在檢查中，暫未對外說明。目前警方正在清查現場遺留的物品，而確切肇事原因，恐怕得等余男甦醒後才能釐清。

截至晚間7點，最新傷亡名單如下：

1.李男，12歲，輕傷，土城長庚

2.廖女，14歲，輕傷，土城長庚

3.吳女，47歲，輕傷，土城長庚

4.吳男，55歲，輕傷，土城長庚

5.張女，12歲，OHCA（恢復生命徵象)土城長庚

6.劉女，14歲，輕傷，亞東醫院

7.待查，女40+歲，OHCA，亞東醫院，搶救不治

8.余男，78歲，中傷，亞東醫院

9.陳女，15歲，輕傷，亞東醫院

10.李男，14歲，重傷，三峽恩主公

11.林女，15歲，中傷，三峽恩主公

12.劉女，12歲，OHCA，三峽恩主公，搶救不治

13.黃男，5歲，輕傷，三峽恩主公

14.吳女，12歲，OHCA，三峽恩主公，搶救不治

15.林女，58歲，輕傷，三峽恩主公