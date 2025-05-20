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桃園《南洋美食節》5／25登場　東協10國粽子大會師為活動暖身

▲桃園《南洋美食節》登場

▲經發局局長張誠說，桃園後火車站有許多東南亞商店和美食《南洋美食節》期更多人認識桃園多元文化。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府與桃園車站商圈協會共同主辦《南洋美食節》，將於5月25日在桃園火車站後站的福吉二街封街盛大登場。為了吸引民眾參加，市府經發局19日於端午節前夕舉辦記者會，邀請來自東南亞的新住民朋友端出家鄉粽，為活動暖身，瞬間讓會場宛如東南亞各國粽子PK賽！

▲桃園《南洋美食節》登場

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▲桃園《南洋美食節》即將登場，東協10國粽子大會師為活動暖身。(圖／記者楊淑媛攝)

記者會現場匯集泰國、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、緬甸等南洋特色粽子，並結合台灣原住民吉拿富、客家粿粽及北部粽，共10款風味粽款。新住民身著傳統服飾解說，民眾可品嘗「越南粽佐香桔魚露醬」「馬來娘惹粽配沙嗲醬」等創意組合，同步體驗以香料縫製的印尼四角粽香包DIY，為端午節增添異國情調。

▲桃園《南洋美食節》登場

▲桃園《南洋美食節》即將登場，東協10國粽子大會師為活動暖身。(圖／記者楊淑媛攝)

經發局局長張誠說，桃園後火車站是東南亞文化最早匯聚的聚落，具備深厚的異國風情與文化底蘊。5月25日《南洋美食節》活動當天將集結30攤南洋美食與手作市集，提供泰式打拋豬、印尼特色甜點等東南亞各國道地料理，更有東南亞文化服飾等文化體驗。活動特別規劃「創意野餐活動」，鼓勵4人組隊參加，以繽紛南洋風來佈置野餐區，優先報到的參賽者還能優先選擇位置，使野餐體驗更加完美，另設短影音競賽，拍攝90秒活動影片並標註指定標籤，觀看數前三名可獲獎品和獎狀。

▲桃園《南洋美食節》登場

即日起至5月25日，民眾於青宣越氏洗頭、詠順泰國小吃、佶洋商行、亞當貴越南河粉、莎娃迪泰式料理、布德利印尼料理、想念越式冰品、春花卷等特約店家消費滿500元，即有機會獲得限量體驗券和摸彩券，不但能參加活動攤位的手作體驗，還有機會抽中豐富好禮，吃喝玩樂一次解鎖。活動當日更安排多元文化表演，打造宛如南洋街頭的熱鬧嘉年華。

▲桃園《南洋美食節》登場

張誠局長表示，經發局首度編列經費輔導「桃園車站商圈」，並將給合本府各單位資源於桃園火車站後站周邊道路牆面、廣一停車場、延平路與大林路文叉路口等導入商圈異國元素，將商圈打造成全國最價質的東協風物櫥窗，商圈協會理事長楊慧青表示，希望藉由本次南洋美食節活動，串連在地特色店家與多元文化力量，讓商圈成為桃園具有國際感的潮流地標。特約店家完整名單及活動詳情請至「桃園車站商圈」官方Facebook查詢。

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