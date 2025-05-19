肚子痛想上大號！31歲女一坐馬桶「下體掉出嬰兒」：不知懷孕了

▲男嬰直接從女子下體掉進馬桶。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

泰國曼谷一間加油站女廁驚見一名剛出生男嬰卡在馬桶裡，且被發現時臍帶還纏在身上，所幸警消趕抵時男嬰尚有生命跡象，已送醫搶救。警方調查發現，男嬰生母是加油站旁咖啡廳的女員工斯米塔南（Smittanan）。斯米塔南接受偵訊時表示，她並不知道自己懷孕，當時以為只是腹瀉，沒想到竟直接在廁所產下1子。

根據《民意報》報導，5月18日中午12點15分左右，泰國警方接獲通報稱，曼谷一間加油站的女廁內發現一名剛出生的男嬰。警消趕抵現場後，發現男嬰的臍帶纏繞全身，但仍有生命跡象，隨即將男嬰送往當地納倫德拉醫療中心搶救。

▲男嬰被發現時還卡在馬桶裡，所幸還有呼吸。（圖／翻攝自民意報）

警方立即展開調查，鎖定男嬰生母為一名31歲女子斯米塔南，她任職於加油站旁的咖啡廳。斯米塔南接受警方調查時坦承，男嬰的確是自己生的，當時因為突然感到腹部劇痛，頭暈眼花快要暈倒，以為是急性腹瀉，因此衝進加油站的廁所如廁。

沒想到，斯米塔南才剛坐下沒多久，男嬰竟直接從下體掉出來，「我驚呆了，寶寶掉進馬桶了」，斯米塔南見狀急忙跑回店內，請同事幫忙報警。

斯米塔南表示，自己完全不知道自己懷孕，因為這段期間月經正常，且她過去2次懷孕也是如此，毫無任何異常徵兆，強調自己並沒有遺棄寶寶的意圖。據悉，目前斯米塔南已被送往當地醫院接受後續治療。

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