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夏季戴帽藏禿頭危機！專家：AI精準偵測頭皮細菌與毛囊　助評估落髮風險

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲夏季戴帽雖能增加防曬效果，卻可能隱藏禿頭危機！專家臨床觀察指出，許多人因長時間戴帽，導致頭皮問題日益嚴重 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

夏天防曬少不了帽子，但長時間悶住頭皮，小心引爆頭皮健康危機！近期不少民眾反映出現頭皮油膩、搔癢、頭皮屑暴增甚至毛囊炎等問題。專家提醒，夏季高溫潮濕環境，加上帽子悶熱不透氣，容易讓頭皮成為細菌與黴菌的溫床，嚴重恐導致掉髮、髮質變差。

頭皮問題不只影響外觀，更可能是健康亮紅燈。機車族、戶外族群長時間配戴安全帽或帽子，讓頭皮長期處於高溫悶濕環境，皮脂分泌旺盛卻無法即時清潔，導致頭皮環境失衡。皮膚科醫師指出，這些狀況常是頭皮發炎、毛囊感染的前兆，若不及早處理，恐引發慢性頭皮疾病與掉髮問題。

你真的看過自己的頭皮嗎？近年民眾對頭皮健康的關注明顯提升，「生髮帽」、「頭皮健檢」與「健髮課程」成為市場新寵，不僅美髮沙龍、美容中心積極投入，連醫美診所也搶進這塊市場。有業者導入AI智慧技術與高倍率顯微鏡，能即時掃描頭皮狀況，分析毛囊密度、油脂分布與敏感程度，甚至可預測未來數年內落髮與白髮的風險趨勢。透過數位影像與演算模型，清楚觀察毛囊健康、油脂堆積與黴菌滋生，幫助民眾及早發現禿髮危機。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 業者利用AI與高倍率顯微鏡即時掃描頭皮，分析毛囊與油脂狀況，並預測未來落髮風險，助民眾及早發現禿髮危機。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

「現在保養不只要顧臉，更要顧頭皮！」京采再生美學根據臨床觀察發現，為了防曬，除了擦防曬乳外，不少人還會透過戴帽子曾增加防曬效果，不過卻也衍伸出頭皮問題。業者表示，越來越多消費者願意定期做頭皮檢測與護理，透過個人化健髮療程，改善紅腫、癢感、出油過多與髮量稀疏等問題。也有不少人將頭皮護理當作定期保養流程的一環，從根本穩固髮根健康。

「多數人對毛囊健康毫無概念，卻飽受頭皮屑、油脂堆積與落髮所苦。」初生生創辦團隊表示，透過導入AI智慧頭皮分析儀，民眾只需數分鐘就能掌握頭皮每一寸的健康狀況。業者進一步結合天然植萃香氛、音場震動與專業手技，打造強調身心靈修復的「六感療癒」空間，吸引不少演藝圈名人定期前來進行頭皮養護。

頭皮就像是人的第二張臉，夏天想戴帽防曬又避免頭皮出狀況，可選擇透氣性佳的材質，並定期清洗帽子內襯。同時，日常也應做好頭皮清潔與護理，必要時尋求專業評估與療程，從「頭」開始守護健康。

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