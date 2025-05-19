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黃仁勳親民合照！愛妻微笑「默默等候」　網見穿搭大歪樓：佩服

▲▼ 。（圖／曹文興藥師授權引用）

▲黃仁勳的妻子氣質好。（圖／曹文興藥師授權引用，下同）

記者曾筠淇 ／綜合報導

NVIDIA創辦人黃仁勳18日晚間現身台北知名餐廳「花娘小館」，與家人一起用餐，餐後他也再次展現親民作風，與在店外等候的民眾合照、幫簽名。曹文興藥師當時就注意到，黃仁勳在與民眾互動時，太太就默默站在身邊等候。畫面曝光後，也引起網友討論。

黃仁勳每次抵台，都會吸引不少民眾一睹風采。黃仁勳18日晚間現身台北知名餐廳「花娘小館」，和父母、女兒一起吃飯，餐後也和餐廳外的民眾合照、簽名，相當親民，他離開前還笑說，自己要回去睡覺了。

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曹文興藥師就在臉書社團「路上觀察學院」上，貼出黃仁勳和民眾互動，而太太也入鏡的照片。他在文中補充說道，「成功男人背後的那個重要的女人，她默默的在一旁等先生讓民眾拍照、簽名」。

▲▼ 。（圖／曹文興藥師授權引用）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「她本人就很優雅，笑起來也親切」、「乾爹好帥，又有親和力，很少看到首富這麼有魅力」、「整家人氣質都很好」。也有網友歪樓，「蠻佩服他老婆，台北這麼濕熱，她穿得住外套還有圍巾欸」、「穿這樣會不會太熱」、「爸爸要我等多久我都會等」。

黃仁勳過去曾接受中國節目《波士堂》訪問，說愛妻Lori是自己的初戀，他在大學初識Lori時就一見鍾情，之後兩人都一起做功課，才讓感情升溫，並開始約會、吃晚餐、看電影。值得一提的是，過去黃仁勳來台被包圍時，Lori都是默默在一旁微笑等候，有次則是被目睹幫忙遞上簽名筆，讓許多網友大讚善解人意、通情達理、很可愛。

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