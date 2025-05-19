麥當勞「辣味四盎司牛肉堡」回來了　還有全新OREO花生冰炫風

▲麥當勞辣味牛肉堡系列回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞宣布超人氣「辣味雙層四盎司牛肉堡」、「辣味四盎司牛肉堡」回歸，份量十足的四盎司牛肉搭配微辣美式肯瓊醬，香氣十足又有濃郁香辣感，5月21日起於全門市限時上市；還有全新「OREO花生冰炫風」預計6月4日開賣。

▲辣味牛肉堡加入微辣肯瓊醬打造濃郁香辣滋味。

麥當勞去年首度把肯瓊醬入堡，推出辣味牛肉堡系列深受歡迎，有「辣味四盎司牛肉堡（單點92元／搭配經典套餐157元）」、「辣味雙層四盎司牛肉堡（單點132元／搭配經典套餐197元）」，皆選用厚實四盎司安格斯牛肉搭配以紅椒、洋蔥製成美國紐奧良特有的微辣肯瓊醬，再佐以融化的吉事，打造濃郁香辣滋味，5月21日起至6月17日限時回歸或售完為止。

▲冰炫風今年推出全新懷舊口味「OREO花生冰炫風」。

麥當勞經典人氣冰品「冰炫風」今年也推出全新懷舊口味「OREO花生冰炫風」，以經典奶香冰淇淋為基底，加入在地台南14號落花生製成的濃郁花生醬，最後撒上OREO巧克力餅乾碎片增添口感，6月4日起限量販售，凡購買OREO花生冰炫風還可免費獲得OREO迷你奧利奧巧克力夾心餅乾（香草口味），限量50萬份送完為止。

▲肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

肯德基5月迎來「青花椒季」，超夯「雙層青花椒咔啦雞腿堡」回歸，漢堡中夾入2塊酥脆多汁、裹滿青花椒與多種辛香料熬煮成青花椒香麻醬的咔啦雞腿排，再加上生菜增添口感，每一口都能吃到香麻滋味與酥脆爽感，單點售價155元、套餐210元起，即日起至6月23日於全門市限時開賣。

同步推出「青花椒全明星個人餐」，內含青花椒咔啦雞腿堡1顆+青花椒香麻脆雞1塊+中份香酥脆薯1份+青花椒香麻沾醬1個+原味蛋撻1顆+中杯百事可樂1杯，原價242元，特價199元，可享82折優惠。