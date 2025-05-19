　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞「辣味四盎司牛肉堡」回來了　還有全新OREO花生冰炫風

▲▼麥當勞辣味雙層四盎司牛肉堡回歸，還有全新「OREO 花生冰炫風」 。（圖／業者提供）

▲麥當勞辣味牛肉堡系列回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞宣布超人氣「辣味雙層四盎司牛肉堡」、「辣味四盎司牛肉堡」回歸，份量十足的四盎司牛肉搭配微辣美式肯瓊醬，香氣十足又有濃郁香辣感，5月21日起於全門市限時上市；還有全新「OREO花生冰炫風」預計6月4日開賣。

▲▼麥當勞辣味雙層四盎司牛肉堡回歸，還有全新「OREO 花生冰炫風」 。（圖／業者提供）

▲辣味牛肉堡加入微辣肯瓊醬打造濃郁香辣滋味。

麥當勞去年首度把肯瓊醬入堡，推出辣味牛肉堡系列深受歡迎，有「辣味四盎司牛肉堡（單點92元／搭配經典套餐157元）」、「辣味雙層四盎司牛肉堡（單點132元／搭配經典套餐197元）」，皆選用厚實四盎司安格斯牛肉搭配以紅椒、洋蔥製成美國紐奧良特有的微辣肯瓊醬，再佐以融化的吉事，打造濃郁香辣滋味，5月21日起至6月17日限時回歸或售完為止。

▲▼麥當勞辣味雙層四盎司牛肉堡回歸，還有全新「OREO 花生冰炫風」 。（圖／業者提供）

▲冰炫風今年推出全新懷舊口味「OREO花生冰炫風」。

麥當勞經典人氣冰品「冰炫風」今年也推出全新懷舊口味「OREO花生冰炫風」，以經典奶香冰淇淋為基底，加入在地台南14號落花生製成的濃郁花生醬，最後撒上OREO巧克力餅乾碎片增添口感，6月4日起限量販售，凡購買OREO花生冰炫風還可免費獲得OREO迷你奧利奧巧克力夾心餅乾（香草口味），限量50萬份送完為止。

▲▼肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

肯德基5月迎來「青花椒季」，超夯「雙層青花椒咔啦雞腿堡」回歸，漢堡中夾入2塊酥脆多汁、裹滿青花椒與多種辛香料熬煮成青花椒香麻醬的咔啦雞腿排，再加上生菜增添口感，每一口都能吃到香麻滋味與酥脆爽感，單點售價155元、套餐210元起，即日起至6月23日於全門市限時開賣。

同步推出「青花椒全明星個人餐」，內含青花椒咔啦雞腿堡1顆+青花椒香麻脆雞1塊+中份香酥脆薯1份+青花椒香麻沾醬1個+原味蛋撻1顆+中杯百事可樂1杯，原價242元，特價199元，可享82折優惠。

【你可能也想看】

►五桐號「2大飲品買1送1」今天開跑　外送限定
►Mister Donut新聯名！史努比、查理布朗甜甜圈超Q　還有限量周邊
►拿坡里限時10天「炸雞桶買1送1」　麥當勞APP本周優惠一次看

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
調查官超商裝密錄器偷拍少女裙底風光　調查局認已約談但未停職
快訊／徐少東聯繫兒子「我在日本」　撤銷緊急協尋
快訊／屏東議員郭再添將入監！暗營兩岸地下匯兌　判刑4年定讞
阿喜錄一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了
賴清德盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？
大地主捐9棟房產給行天宮　養女怒告結果出爐
昆凌爺爺再添銀！91歲阿公狂奔摘金　主播嚇到：太可怕了
快訊／花蓮喑啞男「勒斃29歲女師」！　法院裁定羈押禁見
黃仁勳演講背板「C位」驚見台北市政府　蔣萬安現場台下聆聽
快訊／明打入全額交割　上市大廠慘吞跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞「辣味四盎司牛肉堡」回來了　還有全新OREO花生冰炫風

超商周一咖啡優惠！7-11、全家「兩杯55折起」　萊爾富買1送1

麥當勞APP本周最新優惠　飲料買1送1、勁辣香雞翅免費送

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

【泰格與雪兒】金牛座男友

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

麥當勞「辣味四盎司牛肉堡」回來了　還有全新OREO花生冰炫風

超商周一咖啡優惠！7-11、全家「兩杯55折起」　萊爾富買1送1

麥當勞APP本周最新優惠　飲料買1送1、勁辣香雞翅免費送

包開箱／ 高圓圓、徐玄振曬Ferragamo新水餃包！標誌扣飾搭高級感廓形

日人氣星占師揭曉「本週幸運星座TOP 3」！摩羯快收下祝福、獅子要敢於挑戰

李㼈20歲入伍當2年陸軍儀隊！操槍遭撞出意外「爆血送醫」留5cm疤

江西湖南農田成「垃圾山」　防衞星拍到「地表蓋上一層土」

《少年 Jump+》作品動畫化啟動　大咖製作公司將挑一短篇漫畫

永野芽郁瘋傳中止活動！辭演《豐臣兄弟！》　事務所發聲明

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」：一頓飯就夠了

直擊／Lady Gaga唱到一半突然走下台！　天后感動落淚：謝謝你們跟我一起唱

隱身澀谷巷弄滿足深夜拉麵癮！惠比壽必吃柚子拉麵果香迷人

調查官超商裝密錄器偷拍少女裙底風光　調查局認已約談但未停職

【到底是多不信任我】狗狗睡覺也不忘守護暖燈　一動便抓包XD

消費熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

超商520優惠懶人包　咖啡寄杯省200元

超商周一咖啡優惠！7-11、全家55折起

醫美詐騙新手法！消費者怒控受騙過程

麥當勞APP本周最新優惠

麥當勞辣味雙層四盎司牛肉堡回歸

拿坡里限時10天炸雞桶買1送1

左岸驚喜登場「厚乳拿鐵」不容錯過！

早餐藏油脂陷阱？豆漿來救援！

美國醫師指定推薦營養品知名大賣場祭限時折扣！4in1高效補充Omega-3現在入手超划算

超商新推「蒸的霜淇淋」奶黃包被搶空

10元喝美式拿鐵、周末咖啡「買1送1」

漢堡王「雞薯條堡」開賣1天就完售

超商咖啡「買1送1」優惠一次看

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

一票人中新冠症狀曝　醫：持續升溫！這波表現特別多變

黃仁勳問長壽秘訣！林友茂回4字笑翻全場

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

午後變天！　「雨最大」地區曝

周董免役卻能打球遭疑　醫揭關鍵

泰勒絲怒與閨蜜布蕾克萊芙莉絕交

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面