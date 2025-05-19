陸母子機場坐地大鬧！　遲到錯過考試　網諷：這是刷掉的第一批

記者陳冠宇／綜合報導

近日，在遼寧瀋陽桃仙國際機場，一對大陸母子未能準時報到，因而錯過航班，沒想到他們當場大鬧機場，不只在櫃檯前席地而坐，還咆哮大鬧，媽媽稱耽誤了孩子第二天的公務員考試。

「母子錯過航班大鬧機場稱耽誤次日考公」話題於昨日衝上微博熱搜，影片顯示，5月17日，一對母子在桃仙國際機場大鬧，咆哮著「哎呀，還有幾分鐘，你不讓我登機啊，你耽誤我事啊，孩子要考試啊！」

母親當場情緒失控、哭鬧、下跪磕頭，要求機場通融，但工作人員依規定拒絕。原來，這對母子沒有在飛機起飛前40分鐘到櫃檯報到，因而錯過航班。這位兒子原本計劃乘坐該航班赴考隔天的公務員考試。

▼母子大鬧遼寧機場。（圖／翻攝微博，下同）

據稱，這名兒子跟一旁的叔叔說，「媽媽不願意打車（叫計程車），所以來晚了」，其實這位媽媽已經知道自己犯了大錯，「撒潑只是給兒子看」。

對此，大陸網友說，「挺好的，為國家提前淘汰不合格的人」、「公務員考試這麼重要，母子都不上心嗎？」、「兒子都多大的人了，沒趕上趕緊改簽解決問題唄」、「這種一哭二鬧三上吊的撒潑，現在已經沒有市場了，根本沒人搭理她」。

還有網友說，「為何不合理安排時間呢？」、「這件事情只能怨自己呀」、「這公務員還是別考了」、「趕飛機遲到，是不是說明考試也有可能遲到，考上了以後工作也有可能遲到？」、「還是不夠重視，重視的話，他們會提前兩小時到機場」。

▼母子大鬧遼寧機場。