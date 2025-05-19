新莊男宏匯折抵停車費弄太久暴怒　咆哮服務員「Look in my eyes」

記者趙蔡州／綜合報導

新北市新莊宏匯廣場17日發生一名客人當場咆哮事件，一名男子因無法順利折抵停車費100元問題，氣得在櫃台大聲飆罵服務人員，還罵出「Look in my eyes」，整個過程都被路人拿手機拍下，影片曝光後立刻引發網友熱烈討論，宏匯廣場官方小編也趕緊來留言。

曝光的32秒影片可以看見，一名男子在櫃台前情緒激動地對著服務人員咆哮，手指用力指著自己的雙眼說「Look in my eyes，妳回答我」，儘管服務人員不斷鞠躬道歉，男子情緒仍十分憤怒，一下子用力拍桌子、一下子又不斷指著服務人員狂罵，吵架場面也引起路人圍觀。

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▲男子因停車費折抵問題怒飆櫃台「Look in my eyes」。（圖／翻攝自爆料公社）

網友把影片上傳到爆料公社，其他人看了紛紛表示，「我很討厭講話一直手指頭指著人家」、「櫃檯的心理素質也很強大」、「到底有什麼問題，要氣到大庭廣眾下這樣罵人」、「沒有溝通能力的人才會用吼的」、「自己報錯車，不要怪別人」、「服務業真的很難做，遇到這種奧客真的會讓人想離職」。

業者在貼文下留言表示，男子當天在宏匯廣場消費，離開前想要辦理停車折抵100元，卻因報錯車種，加上雙方溝通出現誤會，導致折抵遲遲無法成功，男子為此不斷上下跑了好幾趟，才會情緒失控大聲咆哮，主管收到通報後迅速到場處理，並第一時間對同仁進行情緒安撫與關懷，事件已圓滿解決。